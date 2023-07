„Nem olyan egyszerű kivonulni Oroszországból” – magyarázkodik az Unilever

photo_camera Fotó: JOHN THYS/AFP

„Nem olyan egyszerű elhagyni Oroszországot” – magyarázkodik a világ egyik legnagyobb élelmiszer-, üdítő-, tisztítószer és kozmetikai gyártócége, a brit Unilever egy évvel Ukrajna lerohanása után.

A multinacionális cég sok kritikát kap, miután a legtöbb nyugati nagyvállalattal ellentétben nem fejezte be működését Oroszországban, és termékei közül több továbbra is forgalomban van.

A BBC arról ír, hogy a nyugati cégek oroszországi jelenlétét monitorozó Moral Rating Agency aktivista honlap kalkulációi szerint az Unilever az idei évben 579 millió fontnyi forgalommal járul hozzá az orosz gazdaság gyarapodásához.

A brit közszolgálat emlékeztet, hogy az Apple-től a Levi's-ig rengeteg nyugati nagyvállalat felfüggesztette már működését Oroszországban, részben etikai okok, részben az országot sújtó szankciók miatt, de több nagy cég, köztük a Procter & Gamble vagy az Unilever egyes termékei továbbra is forgalomban vannak.

Az Unilever azt állítja, hogy minden export- és importforgalmat leállított Oroszország irányába, illetve Oroszországból, és a hirdetési tevékenységüket is befagyasztották. A cég azzal is védekezik, hogy csak olyan létfontosságú árukat forgalmaznak, mint az élelmiszerek vagy a higiéniai termékek. A cikk ezen a ponton megjegyzi, hogy itt olyan „létfontosságú” termékekről is szó van, mint amilyen a Cornetto.

Az MRA szerint ugyanakkor az Unilever gyárai a mai napig működnek az országban, és termékeik döntő része továbbra is forgalomban van. Az aktivisták a cég 2022-es pénzügyi beszámolójára hivatkozva azt írják, hogy a vállalatcsoport oroszországi üzletága a teljes forgalom 1,4 százalékát teszi ki.

„Értjük, hogy sokan a távozásunkat szorgalmazzák Oroszországból, és tisztázni akarjuk, hogy nem próbáljuk védeni a működésünket az országban, de az olyan nagy vállalatoknak, mint az Unilever, kivonulni egy ilyen piacról nem megy egyik pillanatról a másikra”.

Az Unilever, amely 3000 alkalmazottat foglalkoztat Oroszországban, azzal is érvel, hogy ha azonnal kivonulnának az országból, lényegében az orosz államra hagynák rá eszközeiket és termékeiket. Azt állítják, hogy próbálták értékesíteni a vállalataikat, de nem találtak olyan megoldást, aminek eredményeképp ne az orosz állam jutna előnyökhöz, és meg tudnák védeni beosztottaikat. (BBC)