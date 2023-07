Hatalmas segítség a legkisebb vállalkozásoknak

Az elmúlt években sok szó esett arról, hogy mennyivel könnyebb lett a vásárlók dolga: a mindig magunknál tartott telefonjaink segítségével ma már gyakorlatilag bárhol könnyedén, egyetlen mozdulattal fizethetünk. És talán kevésbé feltűnően, de hasonlóan forradalmi változások zajlottak az eladói-szolgáltatói oldalon is: a myPOS terminálok segítségével ma már a legkisebb kereskedések és legkülönfélébb szolgáltatók is könnyedén és villámgyorsan juthatnak pénzükhöz eladott termékeik vagy értékesített szolgáltatásaik után.

Legyen szó kávézók teraszáról, több pincért foglalkoztató étteremről, pörgő kiskereskedésről, futárszolgáltatásról, termelői piacokról vagy kézműves vásárokról, a myPOS Go 2 terminál segítségével gyorsan, a beépített 3G/4G adat SIM-kártyának köszönhetően mobiltelefonos csatlakozás nélkül lehet fizetést indítani érintésmentes, chipes és PIN-kódos, vagy akár mágnescsíkos módon is, és minden befizetés azonnal meg is érkezik a számlánkra, az azonnali jóváírásnak pedig semmiféle felára nincs.

És a myPOS Go 2 nem havidíjas elven működik: elég egyszer megvenni az eszközt (idén nyáron akciósan!), és utána csak a ténylegesen megtörtént, konkrét értékesítések után kell tranzakciós díjat fizetni, azaz semmiféle költsége nincs annak, ha épp akár hónapokig nem használjuk a terminált.

Július végéig szintén akciósan vásárolható meg a myPOS Go Combo terminál, ahol a kártyaolvasó mellé egy töltő- és nyomtatódokkoló is jár, melynek segítségével sokkal rugalmasabban lehet a számlákat nyomtani a fizetések után, és a dokkolóba épített töltőnek köszönhetően a kártyaolvasót is könnyebb használat közben tölteni. A dokkoló ráadásul könnyedén csatlakoztatható a POS-terminálok és a pénztárgépek hardveréhez, profi, de könnyedén alkalmazható és rugalmas fizetési rendszert alkotva.