Kormányinfó státusztörvény és pénzkeresés után

„Szó sem lehet a családtámogatások csökkentéséről” - mondta a miniszter, aki két hete jelentette be, hogy 2024-től lényegében kivezetik a CSOK-ot, és szigorítanak a babaváró hitel feltételein. Gulyás Gergely arról számolt be, hogy az Európai Bizottság a támogatások kifizetése érdekében olyan elvárásokat támasztott, amik a kormány számára elfogadhatatlanok: a hatósági energiaárak megszüntetése, ami a rezsicsökkentés felszámolását jelentené, de meg kell vizsgálniuk a családtámogatási, oktatási és egészségügyi kiadásokat is.