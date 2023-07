Terepjáró hajtott egy iskolába Londonban, egy gyerek meghalt

Egy terepjáró csapódott egy lányiskola épületébe London délnyugati részén, Wimbledonban csütörtök délelőtt. A balesetben egy gyerek meghalt, hat gyerek és két felnőtt megsérült. Többüket kritikus állapotban vitték kórházba.

Emergency services held a news conference after the fatal crash in Wimbledon.



Local policing commander Detective Chief Superintendent Clair Kelland confirmed an eight-year-old girl was killed in the incident.