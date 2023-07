20,1% a júniusi infláció, a tavaly júniusi 100 forintunk 83 forintot ér

Bár lassult, továbbra is 20 százalék fölötti a magyarországi infláció, a múlt hónapban 20,1 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint tavaly júniusban - derül ki a KSH által pénteken közölt adatokból. Ez azt jelenti, hogy a tavaly júniusi 100 forintunk vásárlóértéke a múlt hónapban 83,26 forint volt.

Az úgynevezett maginfláció - az az inflációs mutató, amelyet megtisztítanak a gyorsan változó külső gazdasági hatásoktól, vagyis az áremelkedés alapvető trendjét mutatja meg - továbbra is magasabb a fogyasztói árak átlagos emelkedésénél, az 20,8 százalékos volt a múlt hónapban.

link Forrás

A nyugdíjasokat sújtó éves infláció továbbra is az átlagos fogyasztóiárindex-emelkedésnél nagyobb, 21,2 százalékos.

Az élelmiszerek átlagos ára továbbra is az éves inflációnál jóval nagyobb mértékben nőtt, az élelmiszer-infláció 29,3 százalék volt. Ezen belül legkisebb mértékben a liszt (5,8%) és az étolaj (3,1%) drágult, míg az édesipari lisztes áruk 53 százalékkal, a kenyér 48,6 százalékkal, a tejtermékek 41,4 százalékkal, míg a tojás 40,1 százalékkal került többe, mint egy évvel korábban.

A KSH adatai szerint ezen felül

a háztartási energia 34,3 százalékkal drágult, ezen belül a vezetékes gáz ára 43, a palackos gázé 44,6, az elektromos energiáé 26,6 százalékkal lett magasabb.

A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 18,7, ezen belül a szeszes italoké 24,4 százalékkal nőtt.

A tartós fogyasztási cikkekért 6,1 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül az új autók 14,5 százalékkal, az állateledelek 47,6, a mosó- és tisztítószereké 36,9 százalékkal drágultak. A járműüzemanyagok ára 20,2 százalékkal nőtt.

A szolgáltatások díja 14,4 százalékkal emelkedett.

A havi infláció júniusban 0,3 százalékos volt - miközben májusban már 0,4 százalékos árcsökkenés látszott áprilishoz képest. Ezen belül az élelmiszerárak átlagosan 0,4 százalékkal csökkentek májushoz képest, a háztartási energiáé 2,1 százalékkal, az üzemanyagok viszont 2,2 százalékkal, míg a szolgáltatások 0,9 százalékkal drágultak, ez utóbbin belül az úgynevezett üdülési szolgáltatások ára egyetlen hónap alatt 6,6 százalékkal lett magasabb.

Mivel tavaly júniusban 11,7 százalékos volt az infláció, a most júniusival együtt két év alatt 34,15 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon. (Ez a tavalyi bázist is figyelembe vevő kétéves adat is enyhe csökkenést mutat, májusban 34,5 százalékos, áprilisban 35,8 százalékos volt.)