A Mandiner sütött fideszes bélyeget az egyesült ellenzék oroszlányi jelöltjére

Az április végi oroszlányi időközi önkormányzati képviselőválasztás kampányhajrájában jött a hír, hogy váratlanul meghalt a szomszédos választókerület képviselője, Hermann Istvánné, így most vasárnap még egy választás lesz.

A Vértes lábánál fekvő 18 ezres városban 2019-ben az ellenzéki összefogás a pártneveket hátrahagyva, Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület (OLPK) néven nyert. Hiába húztak be nyolc választókerületből hetet, az egység azóta megbomlott, véletlen vagy sem, de pont két jobbikos, Szanyi Gábor és Szabó Mihály hagyta el a frakciót.

Az alpolgármesteri posztot is betöltő Szabó ráadásul a város rossz gazdasági helyzetével, az elmúlt időszakban hozott döntésekkel, motivációja elvesztésével indokolta a lemondását. Ami azt illeti, a hiány fedezésére kommunális és garázsadót vezettek be, az előbbi évi 10 ezer, az utóbbi évi 25 ezer forint.

A már említett áprilisi időközi választáson ezzel együtt az ellenzéki jelölt nyert, igaz, a 2024-es győzelemre készülő Fidesz egyáltalán nem indított jelöltet. És most is ez a helyzet. A magyarázat ugyanaz, mint amit Czunyiné Bertalan Judit, az Oroszlányt is magába foglaló országgyűlési választókerület fideszes országgyűlési képviselője akkor elmondott nekünk: a mandátum alapvetően nem befolyásolja a testület összetételét, a baloldali frakció széteséséhez, a város gazdasági összeomlásához nem akarnak asszisztálni. Az OLPK többségét pedig egy fideszes győzelem sem veszélyeztetné.

Nézzük, kik indulnak most a szintén lakótelepi 3-as választókerületben elnyerhető mandátumért, egy olyan körzetről van szó, ahol eddig még soha nem nyert jobboldali jelölt.



Baráth Domonkos (OLPK)

Torma Lajos (független)

Vasas László (Mi Hazánk)

Arany Botond (Megoldás Mozgalom)

Azzal vádolják, hogy fideszes

Szétesés ide, szétesés oda, az áprilisi időközi választást OLPK-s jelölt nyerte, és fideszes induló híján ennek a választásnak is az ellenzéki szövetség jelöltje, Baráth Domonkos az esélyese. Nem tudni, hogy taktika vagy kényszerűség, de az OLPK mintha a város prominens, pártmúlt nélküli vezetőire utazna, amikor jelöltet keres: áprilisban Babai János, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke nyert, most Baráth Domonkos, az Önkormányzati Szociális Szolgálat igazgatója indul.

A Mandiner fideszességgel vádolta az egyesült ellenzék jelöltjét, egészen pontosan azt írták:

„Eddig egyáltalán nem voltak politikai ambíciói, így meglepő, hogy megméreti magát, de az különösen, hogy a balliberálisok színeiben, hiszen a parlamenti választások előtt mindig az elsők között írta alá a Fidesz képviselőjelöltjének az ajánlóívét.”

„Ez lejáratás, egyértelműen nem igaz - mondta. - Van egy testvérem, ő tényleg fideszes, de már nem vállal közéleti szerepet.”

Az indulás ötlete nem a saját fejéből pattant ki, a polgármester kapacitálta, végül igent mondott. Azt sem tudja, hogy megválasztása esetén jövőre indulna-e vagy sem.

Utcafórumokon kampányol, legfontosabb ígéretei között pedig egy túl jól sikerült, frissen betonozott, gyorshajtásra csábító út forgalomszabályozását, a parkolás rendbetételét, valamint a Mátyás király utca felújítását említette.

Őt is azzal vádolják, hogy fideszes

Baráth Domonkost a függetlenként induló Torma Lajos szorongathatja meg, aki áprilisban úgy ért el 21 százalékot a 4-es választókerületben, hogy ott még soha nem élt, a 3-asban viszont 25 évig lakott. Ráadásul 2002-től 2019-ig volt önkormányzati képviselő az MSZP színeiben, majd elváltak útjaik.

A múltkori választási eredményével elégedetlen, de sokkal jobban bosszantja az alacsony, 20 százalékos részvétel. Ami azt illeti, most, egy kánikulai júliusi vasárnapon nagy valószínűséggel még ekkora sem lesz. Hogy ez kinek kedvez, azt nem tudja.

photo_camera Torma Lajos az áprilisi időközi választás kampányában, itt még a 4-es választókerületben Fotó: Bankó Gábor/444

A helyi adók eltörlése mellett utakat, járdákat újítana fel, és lemondana a tiszteletdíjáról, hogy minél több pénz jusson fűnyírásra, hulladékszállításra.

Megkérdeztük tőle, hogy csakugyan a Fideszhez áll-e közelebb, ahogy állítják néhányan a városban (az említett Mandiner-cikk szerint is a jobboldallal szimpatizál), mire azt felelte: „Pártonkívüli vagyok, minden pártnak megvan a jó és a rossz oldala, én mindegyikükkel együtt tudok működni.”

Toroczkai falujából jött a Mi Hazánk jelöltje

A tavaszi időközi választáson a Mi Hazánk jelöltje a harmadik helyre futott be a pártja országos népszerűségét túlszárnyalva ért el közel 13 százalékot. Most Vasas László indul a párt színeiben, a párt fellegvárából, az egykor Toroczkai László pártelnök vezette Ásotthalomról költözött ide, pár éve él csak Oroszlányban.

Szórólapja szerint eltörölné a helyi adókat, fekvőrendőrt helyezne a gyorshajtásra csábító útra, parkolót létesítene, biztonságos játszóteret alakítana ki, kutyafuttatót építtetne. Elszántságát jelzi, hogy a napokban egy veszélyes fára hívta fel a tűzoltók figyelmét az erdésznek tanult Vasas, akik elzárták a területet a közlekedés elől.

Egy amerikai elnökjelöltnek is dicséretére válna

Kaszab Noémi, a Gattyán György-féle Megoldás Mozgalom (Memo) jelöltje 6,02 százalékot ért el az áprilisi időközi választáson a 4-es választókerületben, ami jóval pártja népszerűsége felett van. Találkoztunk is akkor vele, férje segített neki szórólapozni, most pedig a férje, Arany Botond a Memo jelöltje a 3-as választókerületben. Az OLPK szemfülesen észrevette, hogy az idei lesz a második időközi választás, ahol indul, márciusban 72 kilométerrel odébb, a fejéri Szabadegyházán próbált szerencsét, 26 szavazatot kapott.

Ezzel együtt övé a legerősebb kampány, a párt jelöltjei a Memo politikusképzőjében sajátítják el az alapokat. Arany Facebook-kampánya intenzitása már-már egy amerikai elnökjelöltnek is becsületére válna, van itt minden:

Utcafórum.

Rendkívüli hír arról, hogy az önkormányzat a parkolás fizetőssé tételén gondolkodik.

Szójáték a nevével - „Nem vagyok sem jobboldali, sem baloldali, én az Arany középutat választom!”.

Videók helyi ügyekről és saját magáról.

Petíció a strand újranyitása érdekében.

Lemondás a tiszteletdíjról.

A 2024. június 6-i önkormányzati (és európai parlamenti) választásig több időközi a most vasárnapi oroszlányin, nagykőrösin és alsórajkin kívül már nem lesz.