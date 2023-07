Az orosz háborús bűnök dokumentálásának szentelte életét, halála pedig a legutóbbi háborús bűnt dokumentálja

„Nagyon szerettem volna egy irodalmi fesztivál alapítója lenni New Yorkban” –

ezt Viktorija Amelina, ukrán írónő mondta Londonban, 2021-ben pedig végülis sikerült megvalósítania az álmát, mert ha nem is az amerikai New Yorkban, de a kelet-ukrajnai Donyeckben egy szintén New York nevű kisvárosban sikerült összehoznia egy irodalmi fesztivált.

Viktorija Amelina, aki a háború kitörése óta orosz háborús bűnök után kutatott, június 27-én a kelet-ukrajnai Karamatorszkban ebédelt pár írótársával, amikor orosz rakéta csapódott a pizzázóba. A rakétacsapás miatt tizennégy ember, köztük három tinédzser vesztette életét, legalább hatvanan megsebesültek, köztük kolumbiai állampolgárok és Viktorija Amelina is. Az ukrán írónő koponyasérülést szenvedett, egy dnyiprói kórházba szállították, de július 1-jén meghalt.

photo_camera Fotó: JOSE COLON/Anadolu Agency via AFP

„A New York-i Irodalmi Fesztivál megalapítását a donbászi New Yorkban természetesen iróniának szántam. Mert végülis az irónia tesz naggyá az irodalmat. Az önirónia pedig végül fantasztikus hellyé tette New York kisvárosát. Az oroszoknak nincs öniróniájuk. Annyira komolyan veszik magukat. Fogadok, hogy a komoly orosz arcukkal tönkreteszik majd a mi önironikus, gyönyörű New Yorkunkat. De az ukránok túlélnek, nevetnek és irodalmi fesztiválokat csinálnak, nem pedig háborút. New Yorkban minden lehetséges. Ígérem” – Amelina ezt két héttel a halála előtt írta Twitterén.

Viktorija Amelina a nyugat-ukrajnai Lvivben született 1986-ban. Tizennégy éves korában apjával Kanadába emigrált, de később úgy döntött, visszatér Ukrajnába. Lvivben, a Politechnikai Egyetemen tanult informatikát, majd nemzetközi techcégeknél dolgozott, az írást csak később kezdte el. Két regényt és egy gyerekkönyvet írt, verseket, esszéket publikált, és megkapta a fiatal ukrán íróknak járó Joseph Conrad Irodalmi Díjat.

photo_camera Viktorija Amelina gyászszertartása és temetése Lvivben, július 5-én Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu Agency via AFP

A háború kitörése után életét és munkásságát az orosz háborús bűnök dokumentálásának szentelte, és miközben a kelet-ukrajnai New Yorkot bombázták az oroszok, a világot járta, hogy az ukrán kultúráról beszéljen és figyelmeztessen annak pusztulására. Az elpusztított, majd felszabadított ukrán területeken dokumentálta a túlélők történeteit, ekkor talált rá Volodimir Vakulenko író és költő naplójára. Vakulenko a kertjében ásta el naplóját, mielőtt az oroszok meggyilkolták, testét pedig egy tömegsírba dobták Harkiv mellett.

2023. június 22-én, öt nappal a kramatorszki rakétázás előtt Kijev legnagyobb irodalmi fesztiválján Amelina bemutatta Vakulenko naplóját, amiről megtalálásakor azt írta Twitterén: „Volodimir Vakulenko naplója, amit 2022. szeptember 24-én, a fekete ukrán földben találtam, pontosan fél évvel azután, hogy Volodimir elrejtette azt, mielőtt a megszállók elrabolták és megölték. Folyton azt mondogatom magamnak, hogy Volodimir történetének semmi köze hozzám; de mégis van.” A könyvbemutatón Amelina azt mondta, „Vakulenko emléke él”.

photo_camera Gyászolók Viktorija Amelina temetésén Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu Agency via AFP

Amikor áprilisban egy londoni előadáson beszélt, az orosz Bulgakovot idézte, akinek Mester és Margaritájában mondja a sátán, hogy „kézirat nem ég el”. Amelina úgy fogalmazott, „az orosz kéziratok nem égnek el, de az ukrán kéziratok túlságosan is égnek”. A háború kitörése óta pedig valószínűleg tényleg rengeteg kézirat égett el a rakétázások okozta tüzekben, és rengeteg mű már meg sem fog születni, mert szerzőiket megölték a háborúban, ahogy megölték Amelinát is, aki így már nem tudta megírni a háborús bűnökről szóló könyvét.

Amelina eddig megjelent műveit lengyel, cseh, olasz, német, horvát, holland és angol nyelvre is lefordították. Marjana Szavka írónő az Old Lion Kiadó főszerkesztője azt mondta, halálával „az ukrán irodalom egy nagyon érett írót veszített el”.

„Közel volt a frontvonalhoz, olyan gyerekekkel, nőkkel és katonákkal beszélt, akik otthonaikat, családjukat, mindenüket elveszítették ebben a háborúban” – mondta Savka Amelináról, aki 2022 nyarán csatlakozott egy emberi jogi szervezethez, ami háborús bűnöket dokumentált az ukrán hadsereg által felszabadított területeken.

photo_camera Fotó: OLENA ZNAK/Anadolu Agency via AFP

A háborús bűnök dokumentálása mellett párhuzamosan dolgozott első nem szépirodalmi, Looking at Women Looking at War című könyvén, amit angolul írt. A hamarosan külföldön is megjelenő műben olyan nők történeteit meséli el, akik a háború kitörése óta dokumentálták a saját életüket.

„Annyi erő volt ebben a törékeny fiatal nőben, annyi mélység, tehetség, és mindenekelőtt kedvesség. Nem tudom, hogyan tudott belenézni a megszállók bűneitől szenvedő emberek szemébe, és nyugodtan leírni azt, amit végighallgatni sem tud senki nyugodtan” – ezt már Irena Karpa ukrán írónő mondta Amelináról. Tetiana Pechonchyk, a ZMINA emberi jogi központ vezetője pedig úgy fogalmazott, Amelina „olyan volt, mintha megpróbálta volna összegyűjteni a szívében mindenki gyászát, hogy saját magán engedje azt ki. Az első volt, aki ott volt és segített. Néha aggódott, hogy nem lesz ereje megbirkózni a ránk zúdult katasztrófával. Megmozgatott eget és földet, hogy mindenkinek segítsen.”

Viktorija Amelina épp Párizsba készült, hogy ott írja meg könyvét azokról a háborús bűnökről, amiknek tanúja volt az orosz megszállás kezdete óta, illetve dokumentálni szerette volna a meggyilkolt ukrán írók és művészek életművét, hogy megakadályozzon egy új „reneszánsz-kivégzést”, utalva ezzel az 1930-as évekre, amikor a szovjet rezsim ukrán művészek és írók teljes generációját ölte meg.

„Nem gondoltuk, hogy Amelina kijelentése a szó legszorosabb értelmében profetikus lesz” – mondta Szavka arra utalva, hogy végül Viktorija Amelina is az új „reneszánsz-kivégzés” áldozata lett.

(DW/CNN)