Valójában csak egy napra ment el az a texasi férfi, akiről 8 évig mindenki azt hitte, hogy eltűnt

A texasi rendőrség kiderítette, hogy átverés volt Rudolph „Rudy” Farias eltűnésének története, írja az AP. A 25 éves férfit már nyolc éve mindenki eltűntnek hitte, egészen múlt hétig, amikor ismét felbukkant.

Farias 17 éves volt, amikor 2015. március 6-án bejelentették az eltűnését, miután sétálni vitte két kutyáját a család északkelet-houstoni otthonának közelében. Akkori beszámolók szerint Farias depressziótól és szorongástól szenvedett, az eltűnésekor pedig feltehetően zavarodott lehetett, mert nem szedte a gyógyszereit. Nyolc évvel később aztán, múlt hét csütörtök este a rendőrök rátaláltak a férfira, aki egy houstoni templom előtt eszméletlenül feküdt a földön.

A detektívek Fairast az állapota miatt csak szerdán tudták édesanyjával együtt kihallgatni. Végül pénteken tájékoztatott arról a rendőrség, hogy

a férfi valójában az eltűnését követő napon hazatért, ezt követően anyjával - aki rokonaik szerint beteges hazudozó - álneveket használtak, és így tartották fent az átverést. Janie Santana, az anya az évek alatt megtévesztette a családját és a rendőrséget azzal, hogy kitartott amellett, hogy a fia nem került elő. Bírósági dokumentumok szerint Santana ez alatt az idő alatt legalább három különböző nevet használt.

Farias az „eltűnése” ideje alatt anyjával együtt Rosa Sosa Rodrigueznél, a férfi azóta elhunyt nagymamájánál éltek. Ebben a nyolc évben Fariast több alkalommal is láthatták nyilvánosan emberek, többek között 2018-ban is, amikor a rendőrség reagált is az erről szóló bejelentésre, de a férfi ezután is maradt az eltűntek nyilvántartásában.

Volt olyan eset is, hogy Rodriguez mama arról beszélt egy őt látogató rokonnak, hogy Farias itt van a házban, bent van a szobában, de Santana ezt elütötte azzal, hogy az idős nő már azt sem tudja mit beszél.

photo_camera Houston 2019. március 6-án. Illusztráció: Loren Elliott/AFP

Az ügyészek nem emeltek vádat Santana és Farias ellen, de a nyomozás folytatják, közölték a houstoni rendőrség nyomozói.