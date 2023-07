Zalaegerszegen emlékezett meg a Miniszterelnökség államtitkára a pozsonyi csata évfordulójáról

„Egy nemzetet nem lehet félreállítani és megbélyegezni, ha erős identitással rendelkezik, tisztában van múltjával és világos jövőképe van ” - állapította meg a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára, aki Zalaegerszegen emlékezett meg a Pozsonyi csata 1116. évfordulójáról. Latorcai Csaba nem volt rest és azonnal párhuzamot vont a 907-es esemény és a jelenkor között: szerinte ahogy akkor, úgy most is a nemzet jövője és megmaradása volt a tét.

"Most a tárgyalóasztal jelenti a csatateret, és ott kell kiállniuk értékeink és érdekeink mellett. Ahogy 907-ben, most is összefogásra és a határozott cselekvésre van szükség, hogy megvédjük a békét és a szuverenitást, hogy szabad nemzetként dönthessünk a jövünk felől."

- mondta. Latorcai szerint

"a hagyományos családmodellt, a gyermekek jövőjét és az időseket minden lehetséges módon és törvényes eszközzel meg kell védeni."

(MTI)