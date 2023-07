Emelkednek a szabálysértési bírságok

Emelkednek jövőre a szabálysértésért kiszabható bírságok: legalacsonyabb összeg hatezerötszáz, legmagasabb összeg pedig 200 ezer forint lesz 2024-ben, írja a vg.hu. Korábban ez ötezer forint, illetve 150 ezer forint volt, vagyis az emelés mértéke mintegy 30 százalék. Változnak a fiatalkorúakra vonatkozó szankciók is: náluk a pénzbírság legmagasabb összege 50 ezer forint, a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén 100 ezer forint volt. Ez módosult 65 ezer, illetve 130 ezer forintra. Nőtt a helyszíni bírság legmagasabb összege is, 25 ezer forint helyett már 32 500 forint szabható ki rájuk.

A helyszíni bírság az eddigi 5-50 ezer forintos sávról 6,5-65 ezer forintra nő.