Zelenszkijjel mehettek haza Törökországból az Azovsztal fogva tartott védői

Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt utazhatnak haza Ukrajnába Törökországból a mauripoli Azovsztal gyárat védő alakulat parancsnokai. Az öt tiszt tavaly májusban esett fogságba nagyjából kétszáz társukkal együtt, amikor az orosz csapatok, hetekig tartó nehéz küzdelem után elfoglalták a gyárat.

Tavaly szeptemberben az ukrán és orosz kormány török közvetítéssel megállapodott a fogolycserében, amely alapján 215 ukrán védőt cseréltek 55 foglyul esett orosz katonára és Viktor Medvecsuk oligarchát. A gyárat védő híres-hírhedt Azov-ezred parancsnokai viszont a megállapodás szerint nem térhettek haza, és mint most elmondták, azt gondolták, hogy a háború végéig Törökországban kell maradniuk

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!



