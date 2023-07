A BBC egy műsorvezetőjét azzal vádolják, hogy szexuális tartalmú fotókért fizetett egy tinédzsernek

Lucy Frazer brit kulturális miniszter a BBC beszámolója szerint sürgős megbeszélésre hívta a BBC főigazgatóját, Tim Davie-t miután kiderült, hogy a brit közmédia egy műsorvezetőjét azzal vádolják, hogy szexuális tartalmú fotókért fizetett egy tinédzsernek. Davie azt mondta, a BBC kivizsgálja az esetet, méghozzá „gyorsan és érzékenyen”.

Az esetről először a Sun írt, információjuk szerint a fiatal családja májusban tett panaszt a BBC-nél akik nem nevezték meg, hogy melyik műsorvezetőről van szó, csak annyit közöltek, hogy „a közeljövőben nem kerül adásba”, de nem derült ki, hogy felfüggesztették-e.

A Sunnak nyilatkozó anya azt mondta, 17 éves volt a gyereke, amikor „elkezdett” neki fizetni a műsorvezető. Azt állította, hogy gyereke a pénzből „drogfüggőségét finanszírozta”. A fiatal most húszéves, állítólag összesen 35 ezer fontot kapott, jelenlegi árfolyamon közel 16 millió forintot. Az anya azt is állította, hogy készült felvétel a műsorvezetőről is, amint fehérneműben videócsetelt a tinédzserrel.

A Sun első cikke után a BBC néhány műsorvezetője – Rylan Clark, Jeremy Vine, Nicky Campbell és Gary Lineker – a közösségi médiában tagadta, hogy róluk lenne szó.