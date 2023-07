A Fidesz a saját fellegváraiban is bukott választásokat

Egy független és egy baloldali ellenzéki győzelemmel ért véget vasárnap az időközi választások 2023-as szezonja. A jövő júniusi önkormányzati (és európai parlamenti) választásig nem is lesz már több, amik lettek volna, azokat egy törvénymódosítással eltörölték.

Mielőtt kiderül, hogy a Fidesz vagy az ellenzék örülhet-e jobban az elért eredményeiknek, szögezzük le: ezek a választások többnyire nagyon alacsony, 20-25 százalék körüli vagy még alacsonyabb részvétel mellett zajlottak le az ország nagyon-nagyon kevés városának választókerületeiben, messzemenő következtetéseket levonni belőlük igazi sarlatánság lenne, az egész nem több puszta játéknál.

Nézzük hát a puszta tényeket, kik nyerték időrendben az időköziket:

Ellenzék kontra Fidesz - alig-alig

A Fidesz és az egyesült ellenzék szemtől szembe csupán két helyen, Jászberényben és Tatabányán ütközött meg egymással. Tatabányán a fideszes jelölt, Gál Csaba nyert, aki könnyen lehet, hogy a párt polgármester-jelöltje is lesz 2024-ben a baloldali belharcok dúlta városban. Oroszlányban viszont a polgármester-választást és mind a tíz egyéni választókerületet hozta a Közösen Jászberényért Egyesület, vagyis az egyesült ellenzék.

Összességében 13 választást nyert az egyesült ellenzék, tekintve, hogy Jászberényben mind a tíz egyéni választókerületet és a polgármester-választást is behúzták. A Fidesznek 4 győzelem jutott, a függetleneknek három, de ebből kettő azé a gödi Kammerer Zoltáné, akit nyíltan támogatott a Fidesz, a nagykőrösi függetlent pedig azzal támogatta az egyesült ellenzék, hogy nem indított saját jelöltet. Egy mandátum jutott a Mi Hazánknak és három a gyömrői civil mozgalomnak. Ez utóbbi egyébként nagy meglepetés, mert a várost egy kisebb megszakítás óta 2002 óta vezető Gyenes Levente megdönthetetlennek hitt hatalmát rengette meg.

Nézzük, mit árultak el magukról a pártok egy évvel az önkormányzati választások előtt.

Fidesz - 7 mandátumot buktak

Ahhoz képest, hogy Magyarországon a Fidesz túlhatalma megkérdőjelezhetetlen, egy sor helyen nem indítottak jelöltet. Oroszlányban arra hivatkoztak, hogy nem akarnak asszisztálni a város tönkretételéhez, és amúgy sem osztana-szorozna az esetleges győzelmük. Gödön is inkább a papíron független Kammerer Zoltánt támogatták, pártlogó nem került a szavazólapra. Gyömrőn sem volt fideszes jelölt.

Három olyan városban is tartottak időközi választást - Békés, Kiskőrös, Nagykőrös -, ahol a Fideszen kívül lényegében nincs más számottevő politikai erő a városban, választást legalábbis nem nagyon nyer más. Ehhez képest elgondolkodtató, hogy - hangsúlyozom, alacsony részvétel mellett - Békésen a Mi Hazánk, Nagykőrösön egy független jelölt verte a fideszest. Kiskőrösön most ugyan nyert a fideszes, de 2022-ben egy másik időközin kikapott. Kiderült, hogy a Fidesz még ezeken a településeken is káderhiánnyal küzd, például nem sikerült jól beágyazott helyi embert indítani, de olyan is előfordult, hogy öt-hat visszautasított felkérés után tudtak csak jelöltet állítani, egy ilyennek pedig egy kisvárosban híre megy.

photo_camera Nagykőrösön a független Godó Katalin verte nagy meglepetésre a Fidesz jelöltjét Fotó: Godó Katalin Facebook-oldala

Az érintett választókerületekben a Fidesz 2019-ben még 11 győzelmet aratott, most csupán négyet, igaz, erősen torzít a jászberényi baleset: a Fidesz kierőszakolta a képviselő-testület idő előtti feloszlatását, végül megsemmisítő vereséget szenvedett, mind a tíz egyéni választókerületet és a polgármester-választást is bukta.

Budakeszin, Kiskőrösön, Tatabányán megvédték a mandátumokat, Ráckevén pedig visszaszerezték egy helyi civil egyesülettől.

Egyesült ellenzék - 4 mandátumnyereség

A 2019-es összefogásból a mostani időköziken már kimaradt a Jobbik, létezik egy központi direktíva, miszerint a párt nem támogatja a baloldali összefogást, így volt ez például Tatabányán. De ez sem egyértelmű. Jászberényben például az ismét nyertes polgármester és több képviselő is eredetileg jobbikos. Budai Lóránt polgármester erről azt mondta, hogy a pártpolitikát kizárta az életéből, bár papíron Jobbik-tag, de lehet, már nem sokáig. Az ellenzék ott volt a legsikeresebb, ahol a jelöltek neve mellett nem a pártlogók hosszú sora - lásd Tatabánya: Párbeszéd, DK, LMP, Momentum, MSZP -, hanem egy egyesületi név - Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre Egyesület, Közösen Jászberényért Egyesület - szerepel.

photo_camera Budai Lóránt jászberényi polgármester már nem igazán tekinti magát jobbikosnak Fotó: Bankó Gábor / 444

Több helyen az egyesült ellenzék sem indított jelöltet, vannak kisvárosok - Békés, Kiskőrös -, ahol lényegében nincs baloldali ellenzék.

A jászberényi eredmény miatt mégis van előrelépés: miközben 2019-ben 9, most 13 helyen szerezték meg a győzelmet.

Mi Hazánk, Megoldás Mozgalom



Az országos pártok közül kettő, a parlamentbe jutott Mi Hazánk és a küszöb alatti Megoldás Mozgalom (Memo) indított jelölteket, előbbi nyolcat, utóbbi ötöt. Helyi arcokat nem mindenhol sikerült találniuk; a jászberényi mi hazánkos például egy budapesti ügyvéd volt, a memós egyik oroszlányi jelöltje pedig pár hónappal korábban 70 kilométerrel odébb indult.

A Mi Hazánk - igaz, csak 16 százalékos részvétel mellett - nyert Békésen, ami azért különösen nagy szám, mert 2019-ben összesen csupán 26 győzelmet arattak az ország több ezer helyi választásán.

