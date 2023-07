A görög parti őrség hibájából süllyedhetett el a bevándorlókkal teli hajó júniusban

Egyre több jel utal arra, hogy a görög parti őrség nemcsak nem mond igazat arról, mi is történt azzal a hajóval, ami több száz bevándorlóval a fedélzetén süllyedt el a görög partoknál június 14-én, de maga parti őrség tehet arról, hogy a hajó elsüllyedt és legalább 500 ember eltűnt, a nagy részük valószínűleg meghalt. A Guardian, a német ARD/NDR/Funk és a Solomon nevű görög tényfeltáró portál közös nyomozása alapján

feltételezhető, hogy a parti őrség megpróbálta elvontatni a nyílt vízen leállt hajót, és az valahogy ennek következtében süllyedt el. Több túlélő is utalt erre a beszámolójában, amit a katasztrófát megelőző hajómozgásokról készült 3D modell is megerősít. A parti őrség beszámolói és nyomkövető adatok alapján tudni lehet, hogy a migránsokat szállító hajó órákig vesztegelt a nyílt tengeren, egészen addig, amíg meg nem közelítette a parti őrség egyik hajója. Ezután a hajó előbb nyugat felé indult, majd ismét állt egy jó órát, mielőtt elsüllyedt. A túlélők beszámolói szerint a parti őrség hajója megközelítette az ő hajójukat, és azt mondták a fedélzeten lévőknek, hogy elvezetik őket Olaszországba. Ezután próbálhatták meg vontatni a hajót először, majd jött egy szünet, amikor a hajó állt, amit még egy vontatási kísérlet követett, ezután süllyedt el a hajó.

photo_camera A menekülőkkel teli hajó nem sokkal az elsüllyedése előtt Fotó: GREEK COAST GUARD/HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

A vontatás tényéről több, a fedélzeten lévő túlélő is beszámolt, többen beszéltek arról, hogy a "görög hadsereg" (vagyis a parti őrség) átdobott egy kötelet, a 3D modellen pedig egyesek el is mutogatták, hogyan próbálták vontatni őket. A hajótestben lévők pedig arról számoltak be, hogy egyszer csak olyan gyorsan megmozdult a hajó, mintha egy "rakéta hajtotta volna", pedig nem járt a motor. Ez az érzés úgy 10 percig tartott, nem sokkal később pedig a hajó süllyedni kezdett. Hogy hová akarták vontatni a hajót, azt nem tudni, egyes túlélők szerint ki a nemzetközi vizekre, vagy más ország vizeire, hogy már ne a görög hatóságoknak kelljen velük foglalkozni.

A parti őrség határozottan tagadja, hogy megpróbálták volna vontatni a hajót, azt mondják, a hajó magától indult nyugatnak. De nem ez az első alkalom, hogy a parti őrség sztorija nem áll össze. Korábban már megjelent a sajtóban, hogy a környező hajók nyomkövetői alapján nagyon úgy tűnik, a bevándorlókkal teli hajó hosszú órákig állt a tengeren, vagy csak annyit haladt, amennyit a hullámok vitték. A parti őrség viszont azt állította, hogy azért nem nyújtottak korábban segítséget, mert a hajó nem szorult rá, gond nélkül haladt úti célja, az olasz partok felé.

photo_camera A tragédia túlélői Fotó: ANGELOS TZORTZINIS/AFP

A Guardian azt is írja, hogy több jel utal arra, a görög hatóságok megpróbálták elhallgattatni a túlélőket. Többen arról számoltak be, hogy miután kimentették őket, elvették a telefonjukat, amin több felvétel is volt a tragédiáról. A túlélők parti őrségnek és később a görög ügyészségnek adott vallomásai alapján pedig erős a gyanú, hogy a parti őrség megváltoztatta a túlélők vallomását. Míg például két túlélő az ügyészségnek arról számolt be, hogy a hajójukat vontatták, és ez vezethetett a tragédiához, ugyanez a két személy a parti őrség feljegyzései szerint nekik azt vallotta, hogy a hajó egyszerűen azért süllyedt el, mert túl sokan voltak rajta. A két vallomás ráadásul a parti őrség feljegyzései szerint szóról szóra ugyanaz volt. A görög parti őrség nem kívánt nyilatkozni az ügyben a Guardiannek, mondván, még nyomoznak az ügyben.

A június 14-én elsüllyedt hajón feltételezések szerint 750 ember utazhatott, többségükben Pakisztánból származtak. A hajókatasztrófát 104-en élték túl.