Az állam 500 millió forinttal kárpótolja azokat, akiknek a házát megrongálta a sárlavina Recsken

A kormány 500 millió forint többletforrást különít el a június 8-án "rendkívüli időjárási körülmény következtében" károsodott recski lakóingatlanok lakóinak elhelyezésére, erről jelent meg egy határozat a hétfő esti Magyar Közlönyben, amit a Telex.hu szúrt ki. Ahogy arról korábban részletesen is foglalkoztunk, a "rendkívüli időjárási körülmény" gyönyörű eufemizmusa azt takarja, hogy Kósa Lajos ügyvédjének bányája egy nagy vihar után elárasztotta a közvetlenül a bánya alatt lévő, a falu legszegényebb lakói lakta utcát. Kezdetektől fogva sokan tiltakoztak a bánya ellen, ugyanis többen is figyelmeztették az illetékeseket, hogy egy nagyobb eső az andezitbányában kiásott földet egyenesen a Hunyadi út házaira mossa majd, júniusban pedig ez be is következett. Vagyis, ahogy azt Recsken a bányát engedélyezőkön és építőkön kívól majd' mindenki látta, egyáltalán nem volt rendkívüli, hogy ez a szerencsétlenség megtörtént. Éppen ezért a helyiek érthetően voltak mérgesek a bányára és az azt engedélyezőkre is.

A határozat persze a bányáról egy szót sem ejt, csak a költségvetési források elkülönítéséről rendelkezik, és elrendeli, hogy a Heves megyei kormányhivatal mérje föl, mennyire rongálódtak meg a Hunyadi út épületei.

A kormány azután kárpótolja adóforintokból a károsultakat, hogy korábban két kézzel tolta el magától a felelősséget. Koncz Zsófia, az energiaügyi minisztérium államtitkára korábban egy képviselői kérdésre lényegében azt mondta, hogy a kormánynak semmi köze ahhoz, hogy a lakóházak fölött nyílhatott egy bánya, mert az engedélyt egy "független szervezet", a Szabályozott Tevékenységek Hatósága adta ki. Ez persze nem teljesen igaz, a Kósa Lajos feleségével és a Kósát behülyítő csengeri örökösnővel is üzletelő Fiák István báényavállalatának ugyanis a Heves megyei kormányhivatal adta ki a környezetvédelmi engedélyt.