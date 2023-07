Habony és Garancsi kaszinós cége beszáll az online sportfogadásba

Véget és a Szerencsejáték Zrt. monopóliuma az online sportfogadások piacán, ugyanis a Habony Árpád és Garancsi István érdekeltségébe tartozó Vegas Sports is megkapta az erre szóló állami engedélyt - írja az Mfor.hu.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága június 27-én adott engedélyt a az LVC Diamond Kft.-nek, hogy Vegas Sports néven "távszerencsejátékot" szervezzen. Ez azt jelenti, hogy a 35 évre szóló állami koncesszióval budapesti kaszinókat üzemeltető cég weboldalán sportfogadásokat is lehet kötni. A portál cikke szerint már éles is a sportfogadó oldal, ahol most leginkább vietnámi és algír focimeccsekre és hasonlókra lehet fogadni.