Kazettás bombára kazettás bombával válaszolnak az oroszok

Máris itt az orosz válasz arra, hogy a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadója múlt pénteken bejelentette, hogy az Egyesült Államok kazettás bombákat küld Ukrajnának.

Szergej Sojgu kedden azt mondta, hogy az oroszok is kazettás bombákat fognak használni. A védelmi miniszter szerint eddig tartózkodtak ezek használatától. (Valójában eddig is használtak ilyet, amúgy és az ukránok is. Tehették, egyik fél sem írta alá az ENSZ erről szóló egyezményét, ahogy egyébként az USA és Kína sem.)

Sojgu szerint nemcsak kazettás bombáik, hanem kazettás lőszereik is vannak, ezek pedig jóval hatékonyabbak az amerikai típusoknál.

A kazettás bombák azért is különösen veszélyesek, mert az apró töltetek közül nem mindegyik robban fel azonnal. A besült bombácskák évekig komoly veszélyt jelentenek a polgári lakosságra, mert bármikor felrobbanhatnak. A kazettás bombákról Molnár Kristóf írt cikket.