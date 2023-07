Macron nagyobb hatótávolságú rakétákat ajánlott fel Ukrajnának

"Úgy határoztam, hogy fokozni fogjuk az olyan fegyverek és felszerelés szállítását, melyek lehetővé teszik Ukrajnának, hogy nagyobb mélységben mérjenek csapásokat, de egyben igazodik doktrínánkhoz, mely szerint Ukrajnának lehetővé kell tenni saját területei megvédését" - jelentette ki a vilniusi NATO-csúcsra érkezvén Emmanuel Macron francia elnök.

photo_camera Emmanuel Macron (középen) francia elnök és külügyminisztere, Catherine Colonna (piros blézerben) megérkeznek a NATO vilniusi csúcstalálkozójára 2023. július 11-én. Fotó: PAUL ELLIS/AFP

Macron azt nem volt hajlandó részletezni, hogy pontosan hány és milyen fegyverekről beszélt, de nyilatkozata alapján - "fokozni fogjuk" - talán a SCALP robotrepülőkre utalt. A Scalp a brit Storm Shadow francia változata, az exportváltozatának 290, a brit és a francia hadseregben rendszeresített változatának 550 kilométer a hatótávolsága. Ilyen robotrepülőket már korábban is átadtak Ukrajnának. A francia hadseregben még rendszerben tartott rakétarendszerek alapján legfeljebb a SCALP-pal egyenértékű, ahhoz hasonlóan légi indítású rendszerek, esetleg a hajók ellen fejlesztett Exocet rakéták átadása merülhet csak fel.

A NATO vilniusi csúcstalálkozóját felvezető cikkünkben már említettük, hogy a tanácskozás egyik legfőbb kérdése, hogy születhet-e döntés olyan képességek Ukrajnának történő átadásáról, melyek valójában nélkülözhetetlenek az orosz megszállók elleni harcban. Mint például a harci repülőgépek és a nagy hatótávolságú rakétatüzérség. Előbbiben szinte biztosra vehető az ukrán szempontból pozitív döntés, a közepes hatótávolságú rakéták átadásától viszont ezidáig erősen vonakodtak a nyugati szövetségesek, attól tartva, hogy Ukrajna azokat oroszországi célpontok támadására is használhatja. Macron nyilatkozatában ez utóbbi aggályokra is utalt az ukrajna területi egységének védelmét lehetővé tevő francia doktrínára utalva, mely elvben éppen azt korlátozná, hogy az Ukrajnának átadott nyugati fegyverekkel közvetlenül Oroszországot támadják.

Bármennyire is kriptikus volt Macron nyilatkozata, azonnali reakciót váltott ki Moszkvában. Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin személyi szóvivője szokásos napi tájékoztatóján élesen bírálta a NATO vilniusi csúcstalálkozóját, külön is említve Macron felajánlását. Ez utóbbit "hibának" minősítette", melynek következményeit közlése szerint Ukrajnának kell majd viselnie. "Ezek a döntések nem befolyásolhatják a különleges katonai művelet menetét, csak az ukrán rezsim sorsát ronthatják" - jelentette ki egy mondaton belül ellentmondva önmagának. A "különleges katonai művelet" a háború szépelgő, a már több mint ötszáz napja tartó háború valóságát elhazudó hivatalos orosz megnevezése. (Via The Guardian 1, 2)