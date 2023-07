Nem adták fel a kutatást a francia alpokban eltűnt kisgyermek után

Harmadik napja keresnek egy alpesi francia faluból eltűnt kisgyermeket a hegyimentők, akik szerint még van remény a megtalálására. Emile (2,5) szombaton tűnt el nagyszülei házából. Utoljára két szomszédja látta magában sétálni Le Vernet, a mindössze 25 lakosú falucska egyik utcácskáján. A település 1200 méter magasan fekszik a tengerszint felett az Alpokban.

photo_camera Csatárláncban kutatnak az önkéntesek az alpesi zsákfaluból, Le Vernet-ből eltűnt 2,5 éves Emile után 2023. július 10-én. Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

"Nem állítjuk le a keresést, nem veszítettük el a reményt" - közölte Marc Chappuis prefektus, de 48 óra elteltével az eddigi átfogó keresés helyett már célzottabban, "válogatósabban" kezdik átvizsgálni a környéket. A gyermek utáni kutatásban már különleges helyszínelő egységek is segítenek, a mentőalakulatok pedig minden környékbelit meghallgatnak abban a reményben, hogy talán más is látta még a kisfiút.

A nyomozóknak amúgy egyelőre fogalmuk sincs, hogy mi történhetett Emile-lel. "Minden lehetséges magyarázatot megvizsgálunk, nincs preferált elméletünk, és nem zárjuk ki semminek a lehetőségét" - nyilatkozta Remy Avon nyomozó. A hatóságok a falu összes házát átvizsgálták, kivéve két lakatlan épületet. A hatóságok szerint egyelőre nincs jele annak, hogy a gyermek bűncselekmény áldozatául esett volna.

photo_camera A nyomozók két lakatlan épület kivételével a falu összes házát átkutatták már. Fotó: NICOLAS TUCAT/AFP

A környéket, amit patakok és árkok szabdalnak, több tucatnyi önkéntes fésülte át az elmúlt napokban. "Két méteres közönként gyalogoltunk egymás mellett, minden mezőt, és az erőket is átkutattuk. A legkisebb nyomok után is kutattunk, hátha elvesztett egy ruhadarabot, vagy az egyik cipőjét" - mondta az AFP-nek a 19 éves Roxane, aki két barátjával hétfőn csatlakozott az önkéntesekhez. (AFP via Yahoo News)