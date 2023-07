Nő a nyomás a Műszaki Egyetemen, hogy álljon be a modellváltók közé

Pár héttel az egyetemi tanév vége előtt ismét felröppent a hír a Budapesti Műszaki Egyetem polgárai között, hogy újra napirendre került az egyetem alapítványi modellváltása. Nemcsak, hogy napirendre került, de a tárgyalások meg is indultak a BME vezetése és a Csák János vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium között, a tárca pedig minden eddiginél nagyobb nyomást helyezett az egyetemre. A tárgyalás hírét egyetemi forrásaink is megerősítették. A kormány kezében van a legfontosabb ütőkártya, a pénz, az egyetem ugyanis nagyon rossz anyagi helyzetben van, nagyrészt a kormány jóvoltából. Jelen helyzetben ezért úgy tűnik, csak idő kérdése, hogy a BME is betagozódjon a modellváltó egyetemek sorába, még ha ez az EU és a kormány konfliktusa miatt hatalmas presztízsveszteséget jelenthet is az egyetemnek.

Újra nő a nyomás

Legutóbb 2022 októberében írtunk a Budapesti Műszaki Egyetem esetleges modellváltásáról. Az egyetemen egy ideje komoly vitákat vált ki, hogy beálljon-e az alapítványi egyetemek közé, vagy maradjon állami fenntartásban, ezzel megőrizve azt az autonómiát, amit, ahogy a modellváltó egyetemek példája mutatja, az alapítványi modell nem tud garantálni. A modellváltás kérdése implicit módon a legutóbbi, 2021-es rektorválasztásban is fontos szerepet kapott, a győztes, Dr. Czigány Tibor, a Gépészmérnöki Kar korábbi dékánja pedig határozottan a modellváltást ellenzők táborában volt. Ennek ellenére a rektor 2022 májusában felhatalmazást kért és kapott a szenátustól, hogy “kontrollált intézményi működésimodell-fejlesztést” készítsen elő és erről tárgyaljon a kormány illetékeseivel.

Erre részben az is késztette a rektort, hogy a BME komoly anyagi nyomás alá került, a kormány ugyanis 2021-től jóval kevesebb támogatást nyújtott az állami fenntartásban maradt egyetemeknek, sokak szerint épp azért, hogy ezzel is jelezze ezeknek az intézményeknek: az kap pénzt, aki modellt vált. Csák János felsőoktatásért is felelős miniszter és a rektor végül 2022 őszén tárgyaltak az egyetem sorsáról, forrásaink szerint viszont ezen a tárgyaláson Csák arról biztosította a rektort, hogy bár ő támogatja, de nem várja el a BME modellváltását.

photo_camera Dr. Czigány Tibor, az egyetem rektora 2018-ban Széchenyi-díjat nyert. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Itt tartott a történet tavaly ősszel, azóta viszont több fontos dolog is történt. Egyrészt az Európai Bizottság jelezte, hogy nem tartja elfogadhatónak, hogy a kormány olyan alapítványokba szervezi ki a magyar felsőoktatás nagy részét, amelyeknek kuratóriumába kormányzati politikusokat ültetnek, akár életük végéig. Éppen ezért a testület január elején úgy döntött, hogy ezeket az egyetemeket kizárja az EU-s finanszírozású programokból, mint az Erasmus és a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram. A kormány ezután igyekezett engedményeket tenni a bizottságnak, az aktív miniszterek lemondtak a kuratóriumi pozícióikról, még ha néha születtek is érdekes megoldások arra, hogy kormányzati politikusok hogyan maradjanak a kuratóriumokban és próbáljanak eleget tenni a bizottság elvárásainak is. Az Erasmus+, Horizon 2020 és hasonló programokról viszont továbbra sem sikerült megállapodni a bizottsággal, ami az amúgy a kizárásban nem érintett BME-nek is komoly fejfájást okozott az elmúlt hónapokban, ahogy erről később részletesebben is szó lesz.

Eközben a BME-n is történtek fontos dolgok. Egyrészt az egyetem februárban benyújtott a minisztériumnak egy átalakulási tervet, amelyet Csák János még a rektorral való tárgyalásán kért az egyetemtől. Ez nem az alapítványi modellváltásról szólt, hanem arról, hogy az egyetem milyen olyan strukturális változásokat tudna megvalósítani akár állami fenntartás alatt, amelyekkel el lehetne érni a Csák által kívánt célokat, például hogy több kutatómérnök kerüljön ki az egyetemről. Az egyetem vezetése azt remélte, hogy az átalakítási terv után a kormány több forrást különít majd el az amúgy az energiaválság miatt nagyon komoly anyagi gondba került egyetem számára.

Hogy mekkora a gond, azt jelzi, hogy tavasszal az egyetem elfogadta az éves költségvetését, amelyben az szerepel, hogy a BME a működés fenntartása érdekében még az idén feléli minden központi tartalékát. Ez azt jelenti, hogy semmilyen fejlesztésre, beruházásra nem jut forrás, a központi költségvetés minden tartaléka az egyetem fenntartására megy el, 2024-re pedig lényegében semmi nem marad. A karoknak van saját költségvetése is, és ahogy azt a korábbi cikkemben részletesebben kifejtettem, bizonyos karok, a piaci projektjeiknek hála, vagy mert sok fizetős hallgatót tudtak bevonzani, fel tudtak halmozni saját tartalékokat. Kisebb, kevésbé piacképes karok viszont csődbe mehetnek, ha az egyetem anyagi helyzete nem rendeződik. Sőt, hiába van egy-egy karnak még pénze, a Műegyetem egésze csődöt jelenthet, pesszimistább hangok szerint már ősszel vagy 2024 elején, ha minden így marad.

photo_camera Csák János látni véli a jövőt. Fotó: Németh Dániel/444

Az egyetem vezetése folyamatosan tárgyalt a februárban beadott javaslatról a minisztériummal, de úgy tudjuk, a tárgyalások egy ideig nagyon lassan haladtak. Az elmúlt pár hétben viszont felgyorsultak az események, forrásunk megfogalmazása szerint a minisztérium „bekeményített”. Ez részben abból áll, hogy jelezte a BME felé: akkor lesz több pénz, ha az egyetem modellt vált. A kormány ráadásul nemcsak a költségvetésben nem biztosított több forrást az egyetemnek, és nem adott annyi kutatási támogatást, mint korábban, de az energiaválság miatt kért rezsikompenzációt sem küldte még el az egyetemnek korábbi ígérete ellenére, hónapokkal a fűtési szezon után. Hasonló “kivéreztetési taktikát” lehet fölfedezni egy másik, állami fenntartásban maradt felsőoktatási intézménnyel, a Zeneakadémiával szemben.

Hogy pontosan miről szólnak a tárgyalások, azt nem lehet tudni, a BME és a minisztérium is nagyon rejtegeti a lapjait. A rektor annyit jelzett az egyetem szenátusának pár hete, hogy zajlanak a tárgyalások, amelyeket „konstruktívként” jellemzett. Az energiaválság miatt július végéig kitolt tavaszi szemeszter végén még ülésezik a szenátus, kérdés, hogy akkor napirendre kerül-e a modellváltás kérdése. Nem kizárt viszont, hogy a kivéreztetés működhet, sok egyetemi vezető és polgár ugyanis úgy láthatja, inkább adja be a derekát az egyetem és kerüljön kuratórium alá, minthogy csődbe menjen és teljesen leálljon az oktatási és a kutatás. Ahogy egy forrásunk fogalmazott, a kutatók és oktatók jó része nem akar szabadságharcost játszani, csak végezni akarja a munkáját. Hogy pontosan mekkora a támogatottsága a modellváltásnak, azt nem lehet tudni, mert erről nem készült semmilyen felmérés az egyetemen, a téma nem is igazán része az egyetemi közbeszédnek a teakonyhák beszélgetésein kívül. De úgy tudjuk, vannak olyan, akár tanszékvezetői szinten lévő emberek is, akik azt sem tudták pár nappal ezelőttig, hogy újra tárgyal az egyetem és a minisztérium.

Kerestük az egyetemet és a minisztériumot, hogy tényleg zajlanak-e tárgyalások, és azokon szóba kerül-e a modellváltás. A minisztériumtól eddig nem jött válasz. Az egyetem válaszából kiderült, hogy zajlanak tárgyalások, bár a modellváltás nem kerül szóba a válaszban. A BME kommunikációs igazgatóságának levele szerint Csák János az elmúlt hónapokban többször is beszélt arról, hogy az egyetemeknek – a fenntartói modelljüktől függetlenül – meg kell felelniük az állam által meghatározott, teljesítmény alapú minőségi és mennyiségi követelményeknek, ezeknek megfelelését pedig valamilyen indikátorokkal kell mérni. „A Minisztériummal folytatott tárgyalások az indikátorok, valamint az azok teljesítését lehetővé tevő feltételek egyeztetésére irányulnak” - válaszolta az egyetem.

Politikai eszköz és presztízsveszteség

Hogy a kormánynak miért lett újra fontos az, hogy a megmaradt állami felsőoktatási intézményeket is alapítványi fenntartásba terelje, arról csak találgatni lehet. Egy egyetemi forrásunk szerint Orbán Viktor úgy láthatja, hogy szép szóval amúgy sem lehet megállapodást kötni az Európai Bizottsággal az uniós pénzekről, így nincs miért halogatni az újabb egyetemek kiszervezését. Sőt, a bizottsággal szemben még egyfajta fegyvertény is lehet, ha a kormány tudna a BME-re és talán a Zeneakadémiára mutogatni, hogy hiába szívózik a bizottság az egyetemi pénzekkel, egyre több intézmény kéri „önként”, hogy alapítványi fenntartásba kerülhessen. Önkéntes kérelemről persze szó sincs, de eddig is az volt a kormány narratívája, hogy a modellváltás minden alkalommal az egyetemek vezetésének kérésére indult el.

photo_camera Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

Pedig a BME-nek óriási érvágás lenne, ha kiesne az európai támogatási programokból. Úgy tudjuk, az egyetemnek már eddig is nagyon sokat kellett leveleznie külföldi partnerintézményekkel, amelyek azt kérdezték, hogy a BME is elesik-e a Horizon 2020 és Erasmus támogatásoktól, és a jövőben ezért kiesnek-e az egyetemközi konzorciumokból, kutatási projektekből. A BME persze egyelőre még kapja ezeket a forrásokat, de mivel ezt a külföldi partnerek nem teljesen tudják és értik, már így is tartanak attól a műszakin, hogy még ha állami fenntartásban is marad az egyetem, a jövőben az egyszerűség kedvéért inkább kihagyják őket az uniós finanszírozású projektekből.

Ha pedig a BME modellt vált, akkor, egyelőre úgy néz ki, elesik ezektől a forrásoktól, ami anyagi és akadémiai szempontból is megrázó lenne. Ami az anyagi kérdést illeti, a kormány korábban már belengette, hogy elkülönít egy 5 milliárd forintos alapot, amelyből kompenzálja az egyetemeket a kieső uniós források miatt. Ez amúgy egy működő modell, így vehetnek részt például svájci egyetemek uniós projektekben. Viszont mindez komoly adminisztratív terhekkel jár a projektek könyvelésénél, projektmenedzsmentnél, így könnyen elképzelhető, hogy a BME sokkal kevesebb nemzetközi kutatási projektben tudna részt venni egy esetleges modellváltás után. Ez pedig hatalmas presztízsveszteséget jelentene az egyetemnek. Jelenleg ez lehetne a BME vezetésének legkomolyabb érve a modellváltás ellen, bár kétséges, hogy ez nagyon meg tudná hatni a kormányt.

Az is kérdés, hogy a Műegyetem mit kaphatna a kormánytól a modellváltásért cserébe. Pár alapítványi fenntartásba került egyetem kapott komolyabb vagyonelemeket, a legnagyobbat, az állam MOL részvényeinek egy részét a Corvinus. Mostanra viszont nem igazán látni olyan állami vagyonelemet, amit a BME megkaphatna, és ami megalapozhatná az egyetem működését. Ahogy a BME-ról szóló korábbi cikkemben szerepel, 2021-22-ben az volt a pletyka, hogy a ZalaZone tesztpályát kaphatná meg talán a BME, amikor még sokan esélyesnek látták, hogy egy modellváltás után Palkovics László kerülhetne a kuratórium élére. Palkovics viszont, akitől a 2022-es választás után elvették a felsőoktatás felügyeletét, majd lemondott a posztjáról, egy másik egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem kuratóriumának élére került, és ez az intézmény kapta meg a zalai tesztpályát is. Igaz, az nem igazán hoz majd pénzt a győri egyetemnek, szemben a kormány Rheinmetallal közös hadiipari cégét is megkapta az egyetem.

photo_camera Fotó: MATTES RENE / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Mindezek ellenére akikkel beszéltünk, nem érzik úgy, hogy az egyetemnek igazán komoly beleszólása lehet a saját sorsába. A pénzügyi kivéreztetésnek és a politikai pressziónak az egyetem vezetése aligha tud ellenállni, és arra sem sokan látnak esélyt, hogy a kuratórium összetételébe beleszólást kapjon az egyetem a modellváltás esetén. Minden attól függ, hogy Orbán Viktor csak megszerezni akarja a Műegyetem felett az irányítást, vagy meg is akarja büntetni az intézményt azért, hogy eddig ellentartott.