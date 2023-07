Miért nem cselekszik a baloldal a recski bányaomlás ügyében? - tette fel az év kérdését a minisztérium

photo_camera Fiák István és Kósa Lajos a 2018-as tusványosi szabadegyetemen Fotó: botost/444.hu

Hogyan lehetséges, hogy Kósa Lajos Fidesz-alapító ügyvédjének cége a helyi lakosok ellenkezése és józan ész ellenére engedélyt kapott arra, hogy Recsken újranyisson egy bányát a település lakóházainak közvetlen közelében, ráadásul fölöttük a hegyoldalban? Miképp fordulhatott elő, hogy a kitermelés a nyilvánvaló kockázatok ellenére megindulhatott, hogy pár hét leforgása alatt kétszer is sárlavina zúduljon a bánya lejtője alatti lakóházakra?



Úgy, hogy az ellenzék nem tett semmit - derül ki az Energiaügyi Minisztérium friss közleményéből. Ezt még a 444-nek sem hiszed el? Íme a közlemény teljes, módosítatlan szövege:

"A baloldal cselekvés helyett a recski károsultak ügyében is csak beszél - Reagálás Kanász-Nagy Máté sajtótájékoztatójára



Jelenleg is folynak a hatósági vizsgálatok és zajlik a rendőrségi nyomozás a június eleji rendkívüli heves esőzés következtében Recsken bekövetkezett károk kapcsán. Miközben több mint húsz ingatlan lakhatatlanná vált, a baloldal ismét csak beszélni tud, a kormány viszont cselekszik és több száz millió forinttal segíti a károsultak helyzetének azonnali rendezését.



A kormány - annak ellenére, hogy a magántulajdonban keletkezett károkkal kapcsolatban nincs jogszabályban rögzített helytállási kötelezettsége - úgy döntött, hogy segítséget nyújt a megrongálódott házak helyzetének rendezéséhez. Erre a célra 500 millió forintot különített el, amelynek felhasználása alapos helyzetfelmérést követően, az ingatlanok állapotában fennálló különbségeket figyelembe véve történik meg. Emellett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak és a Heves Vármegyei Kormányhivatalnak az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. bevonásával össze kell állítania egy jelentést az ingatlanok hosszú távú használhatóságáról és a heves időjárás és a házak károsodása közötti esetleges összefüggésről.



A bányanyitás Magyarországon a legszigorúbb törvényi előírásoknak megfelelően lehetséges, amelyet mindenkinek be kell tartania.



Budapest, 2023. július 12."