A színészek is sztrájkra készülnek, leállhat Hollywood

Hollywoodban 63 éve – Marilyn Monroe akkor volt a karrierje csúcsán – nem történt olyan, hogy a filmipar legfontosabb szakmai szervezetei egyszerre lépjenek sztrájkba, most viszont ez szinte biztosan meg fog történni, írja a The New York Times. Az érdekvédelmi szervezetek szerint a nagy filmstúdiók a hosszas tárgyalások ellenére sem hallgatták meg követeléseiket.



A 160 000 televíziós és filmszínészt tömörítő SAG-AFTRA szakszervezet csütörtök délutántól sztrájkba kezdhet, csatlakozva a forgatókönyvírókhoz, akik több mint 70 napja vannak sztrájkőrségben. A kettős sztrájk gyakorlatilag leállítaná az amerikai szórakoztatóipart. Több mint 170 000 munkavállaló állna szemben az olyan nagy stúdiókkal, mint a Disney, Universal, Sony vagy a Paramount, és olyan technológiai óriáscégekkel, mint a Netflix, az Amazon vagy az Apple.

A színészek az írókhoz hasonlóan elsősorban magasabb béreket, a streamingszolgáltatóktól magasabb jogdíjakat, és a mesterséges intelligenciával szemben pedig biztosítékokat követelnek munkahelyük megőrzése érdekében.

A színészek szakszervezetének elnöke szerint a vállalatok bizonyos követelésekhez nem voltak hajlandóak érdemben hozzászólni, míg más ügyekben teljesen elzárkóztak. „Amíg nem fognak jóhiszeműen tárgyalni, addig nem tudunk megegyezni” – áll Fran Drescher nyilatkozatában.