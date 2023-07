Elon Musk, aki szerint szüneteltetni kellene az AI fejlesztését, AI-startupot hozott létre

A Tesla-főnök Elon Musk új, a mesterséges intelligenciával foglalkozó startup megalapítását jelentette be. Az új cég neve xAI, és több olyan mérnök is benne van, akik korábban olyan cégeknél dolgoztak, mint az OpenAI és a Google. Musk, aki korábban már síkra szállt amellett, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztéseit szüneteltetni kellene, és hogy az ágazatnak szabályozásra van szüksége, most azt mondta: a startupot azért hozták létre, hogy "megértsék a valóságot, az univerzum valódi természetét" - írja a BBC.

Az új cég pénteken egy Twitter Spaces chatet tart, amelyből további részletek derülhetnek ki a céljairól. Akkor talán kiderül néhány olyan kérdés is, ami most még nem világos: mekkora finanszírozással rendelkezik a vállalkozás, mik a konkrét céljai, vagy hogy milyen mesterséges intelligenciára akar összpontosítani.

A BBC emlékeztet: Elon Musk volt az egyik eredeti támogatója az OpenAI-nak, amely később létrehozta a népszerű nagy nyelvi modellt, a ChatGPT-t, amely - gyakran ellentmondásos módon - olyan felhasználási célokra vált népszerűvé, mint például a diákok segítése a házi feladatok megírásában.

A milliárdos kapcsolata a céggel azonban megromlott. Kritizálta a ChatGPT-t liberális elfogultsága miatt, és azt mondta februárban: "Amire szükségünk van, az az TruthGPT". Nem ért egyet azzal sem, ahogyan a ChatGPT-t vezetik, sem a Microsofttal való szoros kapcsolatával: "Furcsának tűnik, hogy valami nonprofit, nyílt forráskódú lehet, és valahogyan átalakulhat for-profit, zárt forráskódúvá" - mondta erről.

Márciusban Musk aláírt egy nyílt levelet, amelyben az "óriási AI-kísérletek" és fejlesztések szüneteltetését követelte, ehhez mára mintegy 33 000-en csatlakoztak. A BBC-nek adott áprilisi interjújában azt mondta: már több mint egy évtizede aggódik a mesterséges intelligencia biztonsága miatt, és szerinte "létre kellene hozni egy szabályozó testületet az AI felügyeletére, hogy az ne jelentsen veszélyt a lakosságra".

A BBC arra is emlékeztet: az AI-cégekkel azok miatt az adatok miatt is szembefordult, amelyeket a chatbotok kiképzéséhez használnak. A szoftverek különböző forrásokból származó adatok tömkelegét felhasználva tanulják meg, hogyan lépjenek kapcsolatba az emberekkel, a milliárdos szerint többek között a Twitter hatalmas mennyiségű adatát is, amiért a vállalatának megfelelő kompenzációt kellene kapnia.