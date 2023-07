Ha sietni kell, hát tud sietni a törvénygyár: máris elkészült az új Nők40 törvényjavaslat, hogy jól megmondják, ki is a NŐ

A Veszprémi Törvényszék nemrég úgy döntött, hogy a transz nők is nők, vagyis ők is élhetnek a nőket 40 év ún. jogosultsági idő után kedvezményesen nyugdíjba engedő törvénnyel. A bíróság döntése nem volt túlságosan meglepő a nemzetközi jogot ismerő embereknek, hiszen az Európai Unió Bírósága már 2006-ban kimondta egy brit transznemű nő ügyében, hogy a transzneműekre az új nemük szerinti nyugdíjkorhatár vonatkozik.

Nem elképzelhetetlen, hogy Selmeczi Gabriella nem volt pontosan képben a nemzetközi joggal, vagy simán csak nem érdekli. A fideszes politikus ugyanis a Magyar Nemzetben szerdán úgy nyilatkozott, hogy az ügy "durva provokáció és arculcsapása a jogrendszernek", továbbá hogy megcsúfolásra kerülődött a nők kedvezményes nyugdíjazása (LMBTQ-propaganda!), amiért arra transznemű nők is jogosultak lettek.

A magyar jogalkotás szerencsére nem marad tétlen, ha valóban sürgős feladatokkal kell megküzdeni, nemcsak egy csipcsup svéd NATO-csatlakozással. A parlament honlapján csütörtökön már meg is jelent az a Gulyás Gergely és Semjén Zsolt nevével fémjelzett törvényjavaslat, amely a - hogy a kormánylapot idézzük - "bíróságok által nyitott kiskaput" zárná be, de durván. (A törvényjavaslat szövege itt olvasható pdf-ben, szép ajándék Pride idején.)

A mindössze négyoldalas dokumentumnak egyetlen érdemi paragrafusa van. Ez kimondja, hogy a kedvezményes nyugdíj csak annak járjon, aki 40 évig nőként dolgozott, szó szerint "a nőként folytatott kereső tevékenységgel járó" jogviszonnyal szerzett jogosultsági időt írnak elő. Az indoklás szerint azért, mert "a jogalkotó eredeti szándéka és a józan ész alapján eddig sem volt kétséges", hogy kikre gondoltak a kormányban, amikor a kedvezményt kitalálták. A NŐKRE. És nem mindenféle nőre.

Az indoklásban egyébként azt is megemlítik: "a nemváltást szinte már tetszés szerint lehetővé tévő országokban is elképzelhetetlen, hogy egy a nők társadalomban játszott kiemelkedő szerepét elismerő jogosultság visszaélésszerűen járhasson azoknak is, akik adott esetben férfiként 39 év munkaviszony után hirtelen nőnek érzik magukat". Ez a mondat azért szép, mert, ahogy a cikk elején írtuk, a 2006-os európai bírósági ítélet pont azt mondta ki, hogy dehogy elképzelhetetlen.