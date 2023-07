Háborút jelent, hogy a FIFA eltiltotta az új játékosok regisztrálásától Cristiano Ronaldo szaúdi csapatát?

Addig nem regisztrálhat új játékosokat a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató szaúdi Al-Nasszr csapata, amíg teljes egészében ki nem fizeti tartozását az angol Leicesternek, ami Ahmed Musa 2018-as átigazolása óta áll fenn – jelentette be csütörtökön a FIFA.

Van, aki ezt nyílt hadüzenetként értelmezte a nemzetközi fociszövetség részéről. A Nemzeti Sport például azzal a címmel írt róla, hogy „Szaúd-Arábia: a FIFA átigazolási tilalommal sújtotta Ronaldo csapatát”. A cikk szövegében már azt állítva, hogy a FIFA „három átigazolási időszakra eltiltotta az újonnan érkező játékosok regisztrálásától a szaúd-arábiai Al-Naszrt.”

A Nemzeti Sport híre először is két téves információt tartalmaz. A klubot a FIFA nem sújtotta semmiféle átigazolási tilalommal, szabadon szerződtethet bárkit. A tilalom csak a játékosok regisztrálására vonatkozik, ami ahhoz kell, hogy pályára léphessenek. Ilyen tilalom sújtotta az előző átigazolási időszakok nagy részében a Barcelonát, amely ennek megfelelően szabadon igazolt játékosokat, akiket a spanyol liga által megszabott feltételek teljesítése után később be is regisztrálhattak.

A három évre vonatkozó állítás sem igaz, a FIFA friss közleményében világosan megírja, hogy a tiltás határozatlan időre szól, addig, amíg az Al-Nasszr ki nem fizeti a Leicesternek a még 2021-ben megítélt 460 ezer eurós összeget, plusz az évi 5 százalékos kamatot. Az ügy abszurd vonása, hogy aprópénzen megy a huzakodás: az évi 75 millió eurót hazavivő Ronaldo 2 nap alatt keres ennyit. Vagyis ez inkább csak sima figyelmeztetés a szaúdiaknak, hogy most már tényleg utaljanak.

Az is igaz, hogy az Al-Nasszr igazából csak egy hónapja számít hivatalosan is végtelen költségvetéssel rendelkező csapatnak. A szaúdi állam – ami ebben az esetben azonos a királyi családdal – PIF nevű befektetési alapja júniusban egy húzásra megvette a négy legerősebb szaúdi focicsapatot, vagyis az Al-Ittihadot, az Al-Nasszrt, az Al-Hilalt és az Al-Ahlit. Az előbbi három végzett az előző bajnokság első három helyén, az Al-Ahli a másodosztály bajnoka volt. A PIF 700 milliárd eurónyi vagyont kezel.

Ez a felállás azt jelenti, hogy a FIFA – egyelőre legalábbis – megengedi, hogy egyetlen tulajdonos több klubot birtokoljon egy hivatalos bajnokságban. Az Európából oda igazoló sztárok természetesen nem a liga ereje miatt írnak alá, de a helyzet az, hogy a szaúdi mostantól nem is érdektelen vagy gyenge, hanem csupán kvázibajnokság. Annak azonban semmi nyoma, hogy a Szaúd-Arábiával évtizedek óta előszeretettel üzletelő FIFA bármilyen formában szóvá tette volna a képtelen tulajdoni helyzetet. Ennek fényében az Al-Nasszr ügyében hozott döntés inkább tűnik álkeménykedésnek.