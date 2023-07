Kocsis Máté elvárja a hatóságoktól, hogy kiderítsék, ki fenyegette meg halálosan Jámbor Andrást

"Betyárok" aláírással kapott halálos fenyegetést Jámbor András országgyűlési képviselő. A postán kézbesített levélben a politikust „beteg pedofil állatnak” nevezik, majd az alábbi sorokkal zárul: „Mi majd gondoskodunk róla, hogy a felszín alá kerülj! Rövidesen randa véged lesz. Már igen közel vagyunk!” Jámbor András Facebook-posztjában jelezte: feljelentést tesz a levél miatt. Azt is jelezte: a fenyegetés kiindulópontjának a Fidesz és médiája lejáratókampányát tartja, az elmúlt időszakban ugyanis őt és az őt támogató Szikra Mozgalmat is összefüggésbe hozták egy olyan bűncselekménnyel, amelyhez nincs közük.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, idén április 27-én a nyomozóhatóság megszüntette az eljárást a Szikra Mozgalom aktivistája, Dobos Krisztina ellen. A 42 éves magyar nőt azután vették őrizetbe, hogy a kitörés napja előtt több maszkos-viperás támadás történt Budapesten szélsőjobboldaliak ellen. A nőt otthonából állították elő, tagadta, hogy köze lett volna a támadásokhoz, neve ugyanakkor kiszivárgott a szélsőjobboldali sajtóba, ahol minden adatát közölték, és súlyos lejáratókampány áldozatává vált, ahogy a Szikra tájékoztatása szerint a mozgalom más tagjai is. Az ügyészség utólag beismerte, hogy nem volt elég bizonyíték a letartóztatásra, Dobos Krisztinát azonban csak két héttel a letartóztatása után helyezték szabadlábra. Nemrég a Magyar Nemzet írta meg, hogy az „Antifa-ügy” nyomán zajló eljárás során pedofil felvételekre bukkantak a nyomozók a nő lakásának átkutatása során. Mint kiderült, nem az ő számítógépén találták meg a felvételeket, a rendőrség közlése alapján a felvételeket tartalmazó informatikai eszköz tulajdonosa egy férfi, aki nem volt gyanúsított a közösség tagja elleni erőszak bűntett miatt folytatott eljárásban. Ez azonban nem akadályozta meg a kormánypárti lapokat, hogy Jámbor András és a Szikra Mozgalom nevét is belekeverjék az ügybe.

Erre a vonalra egyébként Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is ráerősített, például ilyen posztokkal:

Jámbor András ezzel kapcsolatban most kiemelte: „Kocsis Máté és csapata azért támad hazugságokkal, mert nem bírják elviselni, hogy Józsefvárosban a választók már kétszer utasították el a jelöltjüket.” Mint írta: „Felszólítom a Fideszt, Kocsis Mátét és csapatát, valamint az általuk irányított propagandamédiát, hogy ne szítsák tovább azt a gyűlöletet, amelynek eredménye most már egy halálos fenyegetés!” Erre reagálva Kocsis Máté szintén Facebook-posztot tett közzé, amelyben jelezte: „Rossz dolog, hogy megfenyegettek, sok politikus ismeri az érzést, átéltünk már ilyesmit. Továbbmegyek: ami veled történt, bűncselekmény, és elvárjuk a hatóságoktól, hogy derítsék fel az elkövetők kilétét. A fenyegetés, az erőszak nem lehet a közéleti viták része, eszköze.”