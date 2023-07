Lehet, nem lehet, elvárják – mi ez a káosz a bankkártyás borravalóval?

Június végén egy szlovén kemping éttermében meglepően jó vacsorát kaptunk, még meglepőbben olcsón. Gondoltuk, hogy a számlához néhány eurót hozzácsapnánk borravalóként – de kiderült, hogy erre nincs lehetőség, a POS terminálba csak eurócentre pontosan a pénztárgépben szereplő összeget lehet beleírni. Másnap a közelben, egy Kobarid nevű városban reggeliztünk (inkább olasz nevén, Caporettóként ismerhetjük a történelemből). Itt nemcsak adhattunk borravalót bankkártyával, hanem a kártyaleolvasó terminálban – akár a Budapest Parkban vagy a legtöbb fesztiválon – ki is lehetett választani, hogy hány százalékra gondolnánk.

Addig azt hittem, hogy a bankkártyás borravalózás csak a magyarországi szórakozóhelyeken, éttermekben, kocsmákban hozza zavarba az embert. És azt is, hogy a legendásan kiszámítható, stabil (gránitszilárdságú!) és következetes magyar jogrendszer különösen legendásan változatlan, kiszámítható és előre tervezhető adószabályainak (kata-kivégzés év közben!; visszamenőleges hatályú, kétévesnek ígért, de hosszabb távra megtartott különadók!) gépezetébe került valahol homokszem. Valami olyan kis zavar, mint amikor az elvitelre rendelt ételek áfája magasabb a helyben fogyasztott ételek áfájánál, mert az egyik termékértékesítés, a másik szolgáltatás.

A helyzet ennél valójában sokkal egyszerűbb – de közben sokkal bonyolultabb is. A borravalóval bőségesen foglalkozik az szja-törvény, de ez nem könnyíti meg a dolgot. Ez ugyanis hat különféle lehetőséget sorol fel attól függően, hogy a borravalót készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel kapja-e meg a felszolgáló, és a pénz bekerül-e a vendéglátóhelyet üzemeltető cég pénztárába, vagy sem. A legfontosabb kérdés ez utóbbi: ha a pénztárban megjelenik a pluszpénz, akkor már csak adó- és járulékköteles jövedelemként kaphatják meg a dolgozók, ha nem jelenik meg, akkor viszont adó- és járulékmentesen.

Ebből a szempontból természetesen a készpénzes fizetés az egyszerűbb eset. Ilyenkor ha a dolgozók közvetlenül kapják meg a pluszpénzt – akár úgy, hogy minden felszolgáló elteszi, amit neki fizetnek, akár úgy, hogy a pultosok egy dobozba dobálják be a borravalót, majd azt maguk között szétosztják a műszak végén –, akkor az, ahogy írtam, nem adóköteles. Ha viszont az összegyűlt készpénzes borravalót a munkáltató osztja szét köztük, akkor már adóköteles jövedelemről van szó, akár egy külön dobozból veszik ki a napközben összegyűlt pénzt, akár bekerült a helyet üzemeltető vállalkozás pénztárába.

A szakmában nem nagyon tudnak olyan vendéglátóhelyről, amely az alkalmazottai borravalója után adót és járulékokat vonna le és fizetne be – szóval a készpénzes borravaló lényegében az utolsó fillérig adómentesen kerül a vendéglátósokhoz, akik sokszor a minimálbért nem sokkal meghaladó összeget kapják munkabérként, és jövedelmük nagyobb részét teszi ki a borravaló.

Az szja-törvény „bekerül-e a pénztárba vagy sem a borravaló” kérdése okozza azt, hogy miért eltérő a bankkártyás fizetésnél a borravalózás gyakorlata.

Technikailag megoldható, de bonyolultabb, hogy ilyenkor is adómentes legyen a borravaló

– mondta kérdésünkre Kovács László, a Magyar Vendéglátósok Ipartestületének elnöke. A POS terminálon beütött és kártyával befizetett összeg ugyanis alapesetben a vállalkozás pénztárába kerül, „és az üzlet adóköteles bevételének része lesz”.

Persze van lehetőség arra, hogy a terminálon külön egy borravalós (TIP) gyűjtőre üssenek be pluszpénzt, vagyis ekkor „megvalósul a borravaló elkülönített kezelése, így a felszolgálók a vállalkozás belső szabályzatának megfelelően juthatnak hozzá a borravalóhoz, továbbá a borravaló nem képezi a vállalkozás bevételét, és bizonylat-kiállítási kötelezettség sem kapcsolódik hozzá” – olvasható az ipartestület idén januárban elkészített tájékoztatójában. A terminálok ilyenkor lehetővé teszik, hogy záráskor a TIP gyűjtőn összegyűlt pénzt – egy kiadási pénztárbizonylattal – a felszolgálók szétoszthassák egymás között. Csakhogy, amint Kovács László mondta, „nem mindenkinek evidens, hogy a részletekben elmerüljön”.

Viszont ha bárki nem figyel oda, nem tudja, hogy van ilyen lehetőség, vagy elfelejti a külön gyűjtőre beütni, akkor a borravaló „bekerül a pénztárba, és a vállalkozás bevételét képezi”. Ezért „ebben az esetben is szükséges a pénzmozgás bizonylat legkésőbb a pénztárgép zárásáig történő kiállítása” – írják az említett tájékoztatóban. Ráadásul bár csökken ezek száma, nem minden szolgáltató minden terminálján megoldható a borravaló külön gyűjtése. Ezért lehet az, hogy sok helyen azt tapasztaljuk: ha kártyával fizetünk, hiába szeretnénk, nem tudunk borravalót adni, vagy csak külön, készpénzben, odacsúsztatva.

A figyelmetlenség okozta problémák elkerülhetők elvben az olyan digitális borravaló-szolgáltatással, amit a HelloPay vagy a FestiPay nyújt. Ez az a megoldás, amelyből mi, vendégek, annyit láthatunk, hogy amikor a kártyánkkal szeretnénk fizetni, akkor a terminálon előbb válaszolnunk kell a kérdésre, hogy akarunk-e borravalót adni, és ha igen, hány százalékot. Csakhogy vannak helyek, ahol ezt azért kerülik, mert korábban, amikor a cégek 10 százalékot adtak meg alapbeállításnak – egyébként ez a borravaló szokásos összege –, az „elvárt borravaló” miatt a versenyhivatal 2021 novemberében megbüntette őket. Többek emlékezetében ebből annyi maradt meg, hogy ez a „kiválasztható” borravaló veszélyes dolog, jobb elkerülni.

A borravalókat övező bizonytalanságokat és az adómentes kifizetések problémáját korábban a törvényhozók a felszolgálási díj bevezetésével akarták megoldani, de ez nem igazán sikerült. A felszolgálási díj olyan tétel, amit a vendég nem önszántából fizet, hanem arra a vendéglátóhely kötelezi, ennek egységes a mértéke, és azt fel is kell tüntetni az étlapon (igaz, Kovács László szerint szerencsésebb lenne, ha azt az ételek árába építenék be, vagyis egy 3000 forintos főételnél egy 10 százalékos felszolgálási díjat alkalmazó helyen 3300 forintos ár szerepelne – de ilyen előírás egyelőre nincs). A felszolgálási díjból befolyt pénzt a munkaadó havonta köteles a vendéglátóhelyen dolgozók között szétosztani, az összegből minden dolgozónak, tehát a konyhai kisegítőnek, vagy ha van, a zenésznek is kapnia kell. Ezt az összeget kifizetéskor csak tb-járulék terheli, ami jelenleg 18,5 százalék, vagyis kisebb közteherrel lehet kifizetni, mint a cég pénztárába bekerült borravalót.