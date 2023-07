Ne aggódjon senki: ma is átfestették a ferencvárosi padot

Az elmúlt napok Nagy Eseménye a Ferencvárosban történik: a Ferencvárosi Önkormányzat és az Amnesty International múlt hét csütörtökön festette le és adta át a város első szivárványos színű padját.

Szombatra az Aryan Greens nevű csoport zöld-fehérre festette azt. A fociultrák nem örülhettek maguknak sokáig, az Amnetsy feljelentést tett, a pad pedig újra szivárványszínben pompázott. Egészen keddig: akkor ugyanis ismét zöld-fehér lett, az ultrák pedig a „STOP LMBTQ" felirattal nyomatékosították álláspontjukat.

photo_camera A pad korábbi színeiben: szivárványosan és zöld-fehéren

Ezután ismeretlen művész érkezett, a padot barnára mázolta, és üzenetet is mellékelt:

„Én csak egy pad szeretnék lenni. Ami jó mindenkinek. Neked is. Neki is. Nekünk.”

photo_camera Fotó: 444

Nyugvópont viszont nincs, ma reggel az Amnesty aktivistái ismét kézbe vették a festékszórót:

photo_camera Szakszerűen eltávolítják a léceket.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

photo_camera Aktivisták akcióban.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

photo_camera Előkerültek a festékek is.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

photo_camera És a spakli.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

photo_camera Készül a nagy mű.

Fotó: Kristóf Balázs / 444

photo_camera És íme a végeredmény, 2023. július 13-án, délelőtt.

Fotó: 444

Az újbóli átfestés alkalmából sajtótájékoztatót tartott Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere és Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója is.



„Harmadszor festettük szivárványosra a szivárványos padot” - kezdte Vig Dávid, aki szerint a festéssel azt fejezték ki, hogy egy nyitott, szabad, boldog és mindenki számára biztonságos Magyarországon szeretnének élni. "A Pride-hónapban hoztuk ezt az üzenetet idén is, és jövőre is ezzel az üzenettel fogunk jönni." Vig arra is felhívta a figyelmet, hogy mindezt a nevük és arcuk felvállalásával tették, engedélyezett körülmények között - utalva ezzel arra is, hogy a zöld-fehérre festők éjszaka, arcukat maszkkal takarva tették tönkre a munkájukat.

„Ez a pad nem csak Ferencváros ügye, hanem Magyarországé is, ahol ma olyan törvényeket hoznak, amelyek megfosztják az LMBTQ- embereket a jogaiktól” - fogalmazott Vig, majd hozzátette: „Akinek fontos a nyitottság, szabadság, boldogság, annak szombaton a Budapest Pride felvonuláson van a helye.”

photo_camera Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere és Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója sajtótájékoztatót tart 2023. július 13-án a szivárványos pad előtt. Fotó: 444





Baranyi Krisztina megköszönte mindazoknak, akik hajnalban a zuhogó esőben, minden felzúdulás ellenére is ismét szivárványosra festették a padot.

A kerület polgármestereként jelezte, az önkormányzat támogatja a kezdeményezést. „De azt is látjuk, hogy rengeteg olyan ember van, aki szintén szeretné kifejezni a véleményét bizonyos társadalmi kérdésekről, vagy bizonyos neki fontos értékekről. Az az egy probléma van, hogy mindannyian ezen a padon szerették volna az elmúlt napokban ezeket az értékeket kifejezni. Mi ennek szeretnénk véget vetni. Ez a pad most a Pride-hónap alatt ennek a jelképnek van szentelve.” A polgármester jelezte, hogy az Amnesty engedélyt kért és kapott arra, hogy a megfelelő eszközökkel és megfelelő festékkel befessék a padot. Viszont mivel látják, hogy „ez az igény ennek alapján megjelent a Ferencvárosban”, bejelentette, hogy elindítanak egy olyan pályázatot, ahol bárki jelentkezhet és bárki pályázhat akár ennek a padnak a lefestésére is az év 12 hónapjában, azzal a kikötéssel, hogy a Pride hónapjában ez a pad mindig szivárványszínű legyen. Baranyi közölte: civil szervezetek, egyesületek, alapítványok jelentkezését várják, akik fontosnak tartják, hogy egy köztéri pad kifestésével valamit elmondjanak a közösségnek. Jelezte azt is, hogy igény szerint, ha nagy az érdeklődés, akár több padot is bevonhatnak a kezdeményezésbe.

Végezetül arra kért mindenkit, hogy most már a maradék időre, amíg tart a Pride-hónap, hagyják békén a padot, amit egyébként addig őriztetni is fognak, annál tovább viszont már nem vállalják a felügyeletét.