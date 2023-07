RBK Ukrajina: Újabb ukrán hadifoglyok Magyarországra szállítását készítheti elő az Orosz Ortodox Egyház

Újabb ukrán hadifoglyok érkezhetnek Magyarországra az Orosz Ortodox Egyház közvetítésével - írja az RBK Ukrajina titkosszolgálati forrásokra hivatkozva.

A lap információi szerint az Orosz Ortodox Egyház nagyban készíti elő a magyar kormány képviselőinek oroszországi látogatását, amely állításuk szerint augusztus 8-11 közt várható. Információik szerint a látogatás fő célja a magyar származású ukrán hadifoglyok átszállításának egyeztetése lehet.

"Mint legutóbb, úgy most is Ukrajna bevonása és beleegyezése nélkül történik mindez, különösebb jogi indok nélkül, súlyosan sértve a genfi egyezményt és a nemzetközi humanitárius jogot" - nyilatkozta a név nélküli forrás az RBK Ukrajina újságírójának.

Az informátor állítása szerint a magyar félnek nincs listája azokról a katonákról, akiket át szeretnének hozni az orosz hadifogságból, jelenleg az orosz különleges szolgálatok foglalkoznak a kárpátaljai foglyok felkutatásával, a magyar delegáció érkezése előtt egy 10-15 fős lista összeállítását tervezik. Hivatalos forrásból még nem erősítette meg senki az RBK Ukrajina értesüléseit, az ügyben kerestük Havasi Bertalant, a miniszterelnök sajtófőnökét, és Semjén Zsoltot miniszterelnök-helyettest is, aki az oroszokkal kötött megállapodásokat felügyelte. Június elején az Orosz Ortodox Egyház jelentette be, hogy Oroszország átadott Magyarországnak tizenegy kárpátaljai magyar nemzetiségű, ukrán állampolgárságú hadifoglyot, ezt később Semjén Zsolt is megerősítette. Az ukrán kormányt azonban akkor sem tájékoztatták a hadifoglyok átszállításáról.

Szijjártó Péter külügyminiszter előbb azt állította, hogy a magyar kormány nem vett részt a hadifoglyok Magyarországra szállításában, azt az Orosz Ortodox Egyház és a Máltai Szeretetszolgálat szervezte meg, utóbb pedig úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány nem ellenezte azt, „miért elleneztük volna?” Az esettel összefüggésben bekérették az ukrán külügyminisztériumba a kijevi magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét is.

Az RBK Ukrajina értesülései szerint az akkor átvett hadifoglyokat "propagandacélokra" tervezték volna felhasználni.