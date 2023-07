Tarlós: Karácsony Gergő feminin alkat, nem való neki a városvezetés

„Furcsa személyiség”, aki „nem is nagyon érti a várost és nem is nagyon ismeri” - ezt mondta Tarlós István volt főpolgármester utódjáról, Karácsony Gergelyről a kormánylap Magyar Nemzetnek adott interjúban. Valamint azt is, hogy "egy feminin alkat, akinek nem a polgármesterséget szabták a személyiségére".

Tarlós, aki 2019-ben 50:44 százalék arányban kapott ki Karácsonytól, az interjúban az alábbiakat említette (kivonatos felsorolás következik):