Térképre tettük a tanárhiányt

Gulyás Gergelyt a múlt heti kormányinfón megkérdezték, van-e a kormánynak B terve arra az esetre, ha a státusztörvény miatt több ezer tanár mondana fel. A miniszter szerint megvárják, mi fog történni, és egyébként a kormány ismeri a pedagógushiány problémáját, ami évtizedes gond, és csak a béremelésekkel lehet megoldani. Pintér Sándor oktatásért is felelős belügyminiszter pedig egyenesen azt mondta: nem tart attól, hogy a státusztörvény miatt tömegesen mondanának fel a tanárok.

A tanárok mondjuk ezt igencsak másként gondolták, mint az a Távozótanár-számlálónkból is kiderül: csak a hozzánk beérkezett információk alapján 266 pedagógus mondott vagy mond búcsút a közoktatásnak az elmúlt napokban vagy a közeljövőben. A helyzet viszont, és ebben igazuk van a kormányzati szereplőknek, nem a státusztörvény miatt lett drámai – ugyanis már eddig is az volt. És ezt nem mi mondjuk, hanem a számok mondják, méghozzá azok a számok, amelyek a Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központja által működtetett Közszolgállás portálon mindenki számára elérhetőek. Ezen az oldalon a közszféra minden meghirdetett álláshelyét közzéteszik (ez cikkünk szerdai megírásakor 24 911 álláshelyet jelentett a portál elindulása óta és több mint 7000 aktuális állásajánlatot).

Az oldalon számos szempont alapján lehet keresni, így többek között van szabadszavas kereső és megyei szűkítés is. Ezeket felhasználva a július 12-i, szerdai adatbázisból kigyűjtöttük és térképre tettük azt, hogy mekkora a pedagógushiány Magyarországon. A „tanár”, a „tanító” és a „pedagógus” keresőszavakra megyei bontásban lekértük az álláshirdetéseket. Az eredmény az elmúlt hónapok oktatást érintő eseményeinek fényében nem sokkoló, de beszédes: több mint ötezer, egészen pontosan 5011 találatot kaptunk, vagyis ennyi betöltetlen pedagógus álláshely van (az adatokat torzíthatja, hogy vannak olyan intézményvezetői pályázatok is, amelyeket akár az adott óvoda vagy iskola dolgozói is elnyerhetnek - persze ilyenkor a helyükre valószínűleg új pedagógust is fel kell venni).

A területi bontás azt mutatja, hogy a legtöbb pedagógust Pest megyében (990) és Budapesten (728) keresik, de csaknem félezer (491) betöltetlen pedagógus álláshely van Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is. Mindössze három olyan megyét találni, ahol száznál kevesebb üres pedagógusállás van: Csongrádban és Vasban 99-99, míg Békésben 92. Mutatjuk térképen is:

Megnéztük megyénként a létszámarányos mutatót is. Itt a számításunk alapja a tavalyi népszámlálás adatbázisa volt, és mivel a KSH ebben a három korcsoportot különített el (0-14 évesek, 15-65 évesek, 65 év fölöttiek), számukat ezerre kerekítve itt közölték. Ez alapján mi 0-14 évesek számához viszonyítottuk az adott megyében, illetve Budapesten a betöltetlen pedagógus-álláshelyeket. Konkrétan azt néztük meg, hogy tízezer 15 év alatti gyerekre hány álláshirdetés jut - a mutató annál jobb, minél kisebb.

Ez az összevetés arról árulkodik, hogy Nógrádban messze a legrosszabb a helyzet. Itt összesen 160 álláshirdetés van, de mindössze 27 ezer gyerek lakik, vagyis tízezer gyerekre 59,3 betöltetlen pedagógusállás jut. Negyven fölötti mutatót hat megyében találtunk, Borsodban csaknem 48 üres pedagógusállás jut tízezer gyerekre, Fejérben 46,5, Pest megyében 43,4, Komárom-Esztergom megyében 42, Győr-Moson-Sopronban 40,29. Csak két megyében volt 20 alatti ez az érték (Csongrád-Csanádban 18,7, míg Bács-Kiskunban 18,9).

Ha regionálisan nézzük a képet, akkor azt mondhatjuk, hogy a pedagógushiány a Fejér megyétől Borsod-Abaúj-Zemplén megyéig terjedő tengelyen jelenti a legnagyobb gondot, míg a Dél-Alföldön a legkisebbet.

Ha a "tanár", "tanító" és a "pedagógus" keresőszavakat megbontjuk, akkor az derül ki, hogy a betöltendő álláshelyek csaknem felére tanárt keresnek (2441 hirdetés), a "pedagógus" keresőszóra 1458 találatot kaptunk - ebben óvoda-, fejlesztő- és gyógypedagógusok egyaránt vannak, de még néptáncpedagógus-álláshirdetést is láttunk -, míg a tanítói állásra feladott hirdetések száma 1112 volt.

A tanári álláshirdetések közel egynegyedét (22,7 százalék) Pest megyében, további csaknem 16 százalékát Budapesten adták fel. Borsodban különösen a tanítói álláshelyekkel van nagy baj, csaknem minden nyolcadik üres tanítói álláshely ebben a megyében van (de itt is Pest megye az első 18,4 százalékkal), míg a különféle pedagógusi álláshelyekre a szokásos Pest megye, Budapest és Borsod hármason kívül átlagot meghaladóan sok hirdetés érkezett Fejér, valamint Győr-Moson-Sopron megyéből is.

Az adatokról, a pedagógushiány alakulásáról, illetve arról, hogy egy évvel ezelőtt július 12-én hány üres pedagógus álláshely szerepelt a Közszolgállás adatbázisában, továbbá arról, hogy milyen intézkedések várhatóak a pedagógushiány mérséklésére, emailben megkérdeztük a Belügyminisztériumot. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

Frissítve: 2023. július 12. 11:19