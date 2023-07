Vigyázz, Albin, jön a víz - fröcskölés, majd tömegverekedés a koszovói parlamentben

Verekedés tört ki csütörtökön a koszovói parlamentben a kormánykoalíció és az ellenzék képviselői között. Az eset azzal kezdődött, hogy az éppen beszélő Albin Kurti miniszterelnököt az ellenzéki Koszovói Demokrata Párt (PDK) politikusa, Mergim Lushtaku vízzel akarta leönteni. Bár a víz a kormányfőt védő politikusokra és Besnik Bislimi miniszterelnök-helyettesre fröccsent, ennyi is elég volt, hogy beinduljon a bunyó.

A képviselők vizespalackokkal és ököllel ütötték egymást, egyikük a kormányfő nyakát is megragadta. Végül Albin Kurti testőrei is közbeléptek, a tömegverekedés pedig azzal ért véget, hogy kimenekítették a miniszterelnököt a teremből. (A verekedésről készült videót például itt lehet megnézni.)

Az ellenzék az MTI beszámolója szerint azért dühös a kormányfőre, mert árulásnak és meghátrálásnak tartja, hogy Albin Kurti bejelentette, csökkenti a rendőrségi jelenlétet a szerbek lakta észak-koszovói önkormányzatokban, és előrehozott választásokat ír ki az érintett településeken. Egy másik ellenzéki párt, a Szövetség Koszovó Jövőjéért képviselője azt mondta az ülésen, még a tömegverekedés előtt: a miniszterelnöknek választ kell adnia arra, miért nem hallgatta meg az Egyesült Államok megoldási javaslatait, miért hozta Koszovót olyan helyzetbe, hogy szankciókat vezettek be Pristina ellen, miért veszélyeztette a koszovói rendőrök életét, és miért okozott szenvedést az állampolgároknak.

A Szerbia és Koszovó közötti feszültség az utóbbi hónapokban kiéleződött. Koszovóban május végén zavargások törtek ki, amikor a helyi szerbek által bojkottált áprilisi helyhatósági választások után a többségében szerbek lakta térségben az ott leadott albán szavazatok alapján, mindössze 3,5 százalékos részvétellel megválasztott albán polgármesterek el akarták foglalni hivatali posztjukat. A tiltakozó helyi szerbek előbb tüntettek - Orbán Viktort éltetve -, majd koszovói rendőrökre és a NATO irányítása alatt álló békefenntartó haderő, a KFOR katonáira támadtak. A megtámadott KFOR-katonák között (bár az MTI híréből ez kimaradt) magyarok is voltak, nem is kevesen: 27 katonánk sérült meg, egyikük végtagját amputálni is kellett.