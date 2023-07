A WHO nem tiltja be a „valószínűleg rákkeltő” aszpartámot

Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO egyik bizottsága nemrég kijelentette, hogy a diétás italokban és az alacsony cukortartalmú ételek édesítésére használt aszpartám valószínűleg rákot okozhat. A New York Times azt írja, a WHO egy másik bizottsága most viszont azt mondja, továbbra is lehet aszpartámmal édesített ételeket és italokat fogyasztani, „mértékkel”.

Sőt, annyira nem is kell mértéket tartani, legalábbis számításaik szerint egy 70 kilós ember naponta akár egy tucat dobozos üdítőt is megihatna, amiben aszpartám van.

A WHO szakértői csoportja arra jutott, hogy egy címke azzal a felirattal, hogy „valószínűleg rákkeltő”, gyakran inkább félelmet és zavart kelt, illetve szerintük a legtöbb ember a biztonságos határértéknél kevesebb aszpartámot fogyaszt. Ettől még azt ajánlják, hogy a „nagyfogyasztók” csökkentsék a mennyiséget.

Általában aszpartám va a diétás kólákban és egyéb üdítőitalokban, de ezeken túl még úgy hatezer más termék tartalmaz aszpartámot, a fogkrémektől elkezdve, a joghurtokon át a rágókig.

És akkor most mit kell inni? Cukros vagy édesítőszeres italt? Dr. Francesco Branca, a WHO táplálkozási és élelmiszerbiztonsági osztályának igazgatója a BBC-nek erre a kérdésre nagyon egyszerű választ adott, miszerint van egy harmadik lehetőség is: ígyunk vizet.