Hőségriasztás alatt Dél-Európa, le kellett zárni az Akropoliszt is

Néhány órára még az Akropoliszt is le kellett zárni, turisták ájultak el, olyan nagy volt a hőség pénteken a görög fővárosban és Dél-Európa-szerte. Múlt héten egyébként harmadszor állított fel hőségrekordot a Föld.

A görög meteorológiai szolgálat délre 41 fokot jósolt Athénban, de az Akropolisz-hegyen a nagyobb tengerszint feletti magasság és az árnyék hiánya miatt ennél is melegebbet vártak. Az Akropoliszt több millióan keresik fel évente, a helyi Vöröskereszt vizet osztott a turistáknak.

Egész Dél-Európában iszonyatosan meleg van: Olaszországból is összeeső turistákról számolt be a helyi média, Milánó közelében egy szabadtéri építkezésen halt meg valaki a hőség miatt. Pénteken Cipruson több helyen is 43 fokot mértek. Szombaton Athénban 42, a hét elején Sevillában 41, Rómában 40 fok is lehet.

Az elkövetkezendő hetekben újra megdőlhet a globális melegrekord is, ami jól jelzi, hogy a klímaváltozás eddig példátlan méreteket öltött. A budapesti kánikulát a héten Bankó Gábor és Dienes Gábriel járta végig.

(via Guardian; AP)