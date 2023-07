Megroppant az 1 százalékos adókból milliárdokat begyűjtő alapítvány-birodalom

A jelek szerint megszűnőben van az az alapítványhálózat, ami beteg gyerekek és segítségre szoruló állatok fotóival kampányolva hosszú évekig elképesztő hatékonysággal hajtott az 1 százalékos adófelajánlásokra. A három alapítványból egy megszűnt, kettő eltűnt a Facebookról, a honlapjuk nem frissül, az 1 százalékos forrásuk is elapadt.

A jógaközpont és az állatok nélküli állatmenhely

Három alapítványt mutattunk be a „Ha beteg gyerekekre hivatkozva trükköznének az 1 százalékos adóval, az pont így nézne ki” című cikkünkben 2018 végén. Az

az Országos Állatmentő Alapítványról,

a Gyermekmentő Támogató Alapítványról



és a Daganatos.hu Alapítványról van szó.

A valódi tevékenységük messze nem az volt, amit a nevük sugall. Az állatmentőknél nem találtunk állatokat, leginkább az ivartalanítást támogatták. A rövidített nevén Gyermekmentő Alapítványnak – szemben a valóban gyermekmentéssel foglalkozó szervezettel – nem volt mentőautója, és legfontosabbnak azt tartják, hogy balesetmegelőzési tájékoztatást adjanak a szülőknek.

A Daganatos.hu alapítvány pedig például Mora Nova kezelést, ételintoleranciatesztet, elektroszmogmérést és jógaórákat kínált. Utóbbit egy erre a célra vásárolt lakásban, amit engedély nélkül alakítottak át pazar panorámájú stúdióvá, és használtak olyan jógaórákra, amelyek résztvevői közül tudomásuk szerint többeket is daganatos betegségekkel kezeltek egykor.

Két alapítvány tevékenysége már korábban is felkeltette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal figyelmét. Ez nem ma volt, még 2012-ben, és elég súlyos megállapításokra jutottak. Néhány évig nem is gyűjthettek 1 százalékos felajánlást, de a Legfőbb Ügyészség végül megszüntette a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és hűtlen kezelés bűntette miatt indított nyomozást 2016 végén, illetve 2017 márciusában. Megkeresésünkre bizonyítottság hiányával indokolták a vádemelés elmaradását. A fellebbezéseket is elutasították.

A kis közjáték után nagy lendülettel tértek vissza ezek az 1 százalékos piacra.

„Elkötelezett vagyok a gyermek és állatvédelem irányába”

Az alapítványháló központi figurája Gombár Györgyi, aki két alapítványban kuratóriumi elnökként tevékenykedett, a Daganatos.hu-nál pedig alapító és kuratóriumi tag. 2019-ben elindult Csobánkán az önkormányzati választáson, a szórólapján – az alapítványok nevének említése nélkül – azt írta, a civil szférában eltöltött 15 éves munkássága is bizonyítéka annak, hogy „mennyire elkötelezett vagyok a gyermek és állatvédelem irányába”. Emellett a hobbija a munkája is: sminktetoválóként dolgozik. A csobánkaiak nem választották meg.

Elsőként az „állatmentő” bástya dőlt le, 2020 nyarán kezdeményezték a megszüntetését, 2021 végén jogerőre emelkedett a törlés. A három közül ez az alapítvány indult a legkésőbb, és gyűjtötte a legkevesebb pénzt 1 százalékos felajánlásokból. Azért így is összejött 185 millió forint, és ehhez adódtak még egyéb támogatások is. Lett csobánkai ingatlanjuk, és a tényleges működésük utolsó négy évében kifizetettek bérre 31,5 millió forintot.

A korábbi időszaktól eltérően a Daganatos.hu és a Gyermekmentő Támogató Alapítvány sem található meg az 1 százalékos listák élmezőnyében. A honlapjuk nem frissül, a 2021-es és 2022-es beszámolójuk nincs fent, a Facebookról eltűntek, pedig főként ott tolták az 1 százalékos kampányukat.

Abban van egy kis kavarodás, hogy mennyit húztak be az elmúlt időszakban az 1 százalékos kampányokból. Ha a NAV adatait nézzük, az 1 százalékos felajánlást kapó szervezetek közül 2021-ben eltűnt a Gyermekmentő Támogató Alapítvány. Az alapítvány ugyanakkor az éves beszámolójában arra az évre még feltüntetett az 1 százalékoknál 73,8 millió forintot. Korábban ilyen különbség nem volt a NAV-os adatsor és az alapítvány beszámolói között.

2022-re viszont már az alapítvány is csak minimális, 33 ezer forintos 1 százalékos bevételt tüntetett fel.

(A NAV majd szeptemberben közli a tavalyi év adatait.)

A Daganatos.hu-nál is van eltérés a saját beszámolójuk és a NAV adatai között 2021-re. (Náluk sem volt ilyen differencia az előző években.) És itt is meglepő módon a szervezet által közölt 1 százalékos bevétel a magasabb. A NAV szerint a Daganatos.hu 68,5 millióhoz jutott a felajánlásokból 2021-ben, a Daganatos.hu 99,7 milliót jelentett.

Mindenesetre az alacsonyabb számmal is átlépte a Daganatos.hu a 2 milliárd forintos bevételt – csak az 1 százalékokból. Ehhez jöttek még különféle támogatások.

De itt is tisztult a kép: a Daganatos.hu beszámolója szerint 2022-ben már mindössze 99 ezer forinthoz jutottak az 1 százalékos felajánlásokból.



Vagyis az 1 százalékok gyűjtésére specializálódott alapítványi kör három tagjából egy megszűnt, kettőnél pedig teljesen elapadt az 1 százalékos forrás. Nem is nagyon tettek már ez ellen. Ugyanakkor a három szervezet összesen majdnem pontosan 3 milliárd forintot húzott be az adófelajánlásokból eddig.

Eladott ingatlanok

A Daganatos.hu beszámolójában nagyon hosszú évekig ez szerepelt: „daganatos, leukémiás, beteg gyerekek részére bruttó 360 négyzetméteres balatoni nyaraló építése, mely 5 család befogadására alkalmas”. Az ingatlant 2009-ben és 2010-ben vették az adófelajánlásokból, de csak 10 évvel később, 2020-ban fogadta az első nyaraló családokat, 2021 nyarán pedig el is adták a medencés balatonfüredi nyaralót. Az ár nem ismert, a beszámoló szerint 13,3 millió forint társasági adót kellett utána fizetni. A tárgyi eszközök rovatban szereplő szám – ahol az ingatlanokat is számon tartják – 70 millió forinttal csökkent 2021-ben az előző évhez képest, míg a pénzügyi eszközök rovatban 85 millióval nagyobb összeg szerepelt. Az üdültetés mostanra ki is került a beszámolóból.

photo_camera A füredi medencés nyaraló, amit megvett az 1 százalékokból, majd eladott a Daganatos.hu Fotó: Király G. István

A Gyermekmentő Támogató Alapítvány is eladta – még 2018 végén – azt a fonyódi ingatlanát, ahová be is volt jelentve a szervezet. A legfrissebb beszámolójukban azt írták, hogy „az Alapítvány 2022. évben is folytatta előző években megkezdett prevenciós tevékenységét célzó kutyaterápiás foglalkozásait, gyermekes családok részére lehetővé tette épületbiológiai árnyékolás igénybevételét, továbbá az egészségmegőrző/rehabilitációs szolgáltatások biztosítását szolgáló ingatlan beruházásba kezdett”.

A Daganatos.hu-nál korábban büszkén hirdették, hogy az adófelajánlásokból egy fillért sem költenek bérekre, mindenki ingyen dolgozik. Ehhez képest mostanra mindkét alapítványnál jelentős tétel a bérköltség.

A Gyermekmentő Támogató Alapítványnál

2020-ban 9,2 millió,

2021-ben 10,3 millió,

2022-ben 10,9 millió forint volt a személyi kiadás,

ennek döntő része egyetlen ember fizetése volt.

A Daganatos.hu-nál a személyi jellegű kiadás pedig így alakult:

2020-ban 25,4 millió,

2021-ben 34 millió,

2022-ben 28 millió forint.

Van-e nyomozás?

Az Mfor tavaly szeptemberben azt írta, értesülésük szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) ismét feljelentette a Daganatos.hu Alapítvány és a Gyermekmentő Támogató Alapítvány prominenseit. A lapnak hivatalosan ezt nem erősítették meg, de egy név nélküli kehis forrás azt nyilatkozta nekik, hogy „ismétlés a tudás anyja!”

Megpróbáltuk megtudni, valóban volt-e feljelentés a két alapítvány ellen, és hogyan áll az ügy.

A Kehi ezt írta:

„A Hivatal a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából származó támogatások felhasználásának ellenőrzése tárgyú vizsgálatát lezárta. Az ellenőrzés megállapításai alapján a Hivatal az ellenőrzött szervek tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál adóhatósági eljárások lefolytatását és az SZJA 1%-os felajánlásokból történő kizárást kezdeményezte, emellett a nyomozó hatóságnál öt szervezetet érintően csalás, költségvetési csalás, hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúja miatt feljelentést is tett.”

A kérdésben szerepelt a két alapítvány neve, de a Kehi a válaszban neveket nem említett, miután visszakérdeztünk, akkor sem. Annyit elárultak, hogy 2022. július 12-én tettek feljelentést, majd a NAV-hoz és a BRKF-hoz irányítottak minket.

A rendőrség sem említett neveket a válaszában, csak azt, hogy „az Ön által említett feljelentés miatt a nyomozás folyamatban van”.

A NAV sem árult el neveket: „A megkeresésben említett alapítványok kapcsán tájékoztatjuk, hogy konkrét adózóra vonatkozó információkat a NAV törvényi rendelkezés okán – adótitok – nem hozhat nyilvánosságra.”

Kérdeztük a két alapítványt is, nem válaszoltak.