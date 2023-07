Hétvégi olvasnivalók padtól falig

Jó reggelt, szép szombatot a nyár közepén, a klímaváltozás fordulópontja után! Ez a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb, legérdekesebb anyagaival. A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.

A PAD

1956 óta nem látott háború dúl Budapest utcáin, pontosabban egyetlen utcáján.

photo_camera Fotó: 444

A múlt héten az Amnesty International az önkormányzat beleegyezésével lefestett szivárványszínűre egy ferencvárosi padot. Erre fradista fociultrák átfestették zöld-fehérre. Majd visszafestették. Majd megint zöld-fehér lett. Aztán lefestették barnára. Miután csütörtök hajnalban az Amnesty harmadszorra is szivárványszínűre festette, a Mi Hazánk pedig délután piros-fehér-zöldre mázolta, este egy csoport befóliázta a padot, mint a Libriben az LMBT-snek tartott könyveket. Pénteken az önkormányzati cég elszállította a padot, Baranyi Krisztina polgármester azt mondta, a többszöri újrafestés miatt a pad megsérült. Egy 111 éves Tóth Árpád-verssel emlékeztünk meg az ügyről.

A PÁRT

Két időközi választás is volt vasárnap: Nagykőrösön meglepetés született, mivel a független jelölt legyőzte a fideszest, míg Oroszlányban az egyesült ellenzék jelöltje nyert, de itt a Fidesz nem indított jelöltet. A tavaszi időközik alapján összegző cikkünkben arról írtunk, hogy ez a tavasz nem a Fideszé volt, hiszen három olyan városban is tartottak időközi választást, ahol a Fideszen kívül lényegében nincs más politikai erő, ebből kettőben buktak. De már csak az alacsony részvétel miatt sem érdemes messzemenő következtetést levonni.

A Newsroom új adásában arról beszélgetünk, hogyan próbálta-próbálja a kormány szűkíteni a bírók függetlenségét, annak ellenére, hogy az Európai Bizottság nyomására törvényt fogadott el a jogállamiság védelmében, aminek épp ezt a függetlenséget kellene garantálnia.

A Megafon-trilógia utolsó darabjában bemutattuk az Öreg Rockert.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

GAZDASÁG

Akkumulátorgyárakat támogatunk 1000 milliárdokkal, miközben semmink sincs, ami az akkugyártáshoz kellene. A szoftverfejlesztéshez mindenünk megvolna, de a kormány politikai okból inkább rombolja az oktatást: többek között ezekről beszélt Uj Péternek Bojár Gábor a podcastunkban.

photo_camera Bojár Gábor Fotó: botost/444.hu

Megroppant az 1 százalékos adókból milliárdokat begyűjtő alapítvány-birodalom: az adófelajánlásokat az elmúlt 10 évben látványosan besöprő alapítványi hálózat egyik tagja megszűnt, kettőnél elapadt az 1 százalékos forrás. Közben értékes ingatlanokat adtak el.

Írtunk az éttermi kártyás fizetés körüli esetlegességekről is.

A TÉRKÉP ÉS A TÁJ

Térképre tettük a tanárhiányt: egy állami adatbázisban több mint 5000 pedagógus álláshirdetés található. Abszolút értékben Budapesten és Pest megyében a legrosszabb a helyzet, itt van az üres állások egyharmada. Létszámarányosan Nógrádban van a legnagyobb baj. Pánikban is vannak az iskolaigazgatók, a tanárok felmondási hulláma megjósolhatatlan űrt hagy maga után. (Az oktatáshoz tartozik az a téma is, hogy nő a nyomás a BME-n, hogy álljon be a modellváltók közé.)

De térképre raktuk a Magyarországot átszövő akkuláncot is, mármint az összes olyan akkugyárat, ami már működik nálunk, vagy bejelentették az érkezését.

photo_camera Fotó: Created with Datawrapper

A HÁBORÚ

Az oroszok nagy lendülettel tették magukévá az egykor félmilliós Mariupolt, gőzerővel bontanak és építenek, és eszükbe sem jut, hogy valaha is visszatérhetne Ukrajnához. A kereslet a lakások és házak iránt nő, a potenciális vásárlók biztosak benne, hogy Mariupol a tengerparti turizmus népszerű központja lesz.

photo_camera Fotó: STRINGER/Anadolu Agency via AFP

Ukrajna régóta kérte, végül tényleg megkapja az amerikai kazettás bombákat.

A HÁBORÚ MAGYARUL

Magyarország több szempontból is kiugróan teljesített a Pew 24 országot lefedő felmérésben: például messze nálunk a legalacsonyabb azoknak az aránya, akik szerint Zelenszkij helyesen cselekszik, és általában, a magyarok bizonyultak a leginkább bizalmatlannak minden, a háborúban valamilyen szerepet játszó nemzetközi vezetővel szemben.

Interjúztunk Vonnák Diánával, aki szerint egyértelmű, hogy az ukránoknál jobban senki sem akar békét, de egyáltalán nem mindegy, hogy ez a béke mit jelent. Az ukrán kultúra elkötelezett magyarországi terjesztője, Ukrajna kutatója a saját irodalmi sikereit meg sem tudja élni igazán, mert azon gondolkodik közben, hogy hány érszorítót kell elvinnie hova.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Orbán a saját embereit is lukra futtatta a svéd NATO-csatlakozás egyéves gáncsolásával: egy éven át akadályozta a kormány és pártja a ratifikációt mondvacsinált okból, aztán a törökök döntöttek, és „váratlanul” Magyarország is észhez tért.

FILM

Simonyi Balázs filmrendező rekordot jelentő, 15 nap 6 óra 50 perc alatt futotta végig az Országos Kéktúrát. A futásáról, készülő sorozatáról és a Kéken gyűjtött élményeiről kérdeztük.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

KÜLFÖLD

Csak azután tudta meg, hogy ki volt a férje, miután a kínai hatóságok bebörtönözték: az ítélethirdetést követően kezdett kutatni férje „titkos munkája” után, és arra jutott, hogy nagy valószínűséggel ő állhatott a kínai internet egyik legismertebb és egyben legrejtélyesebb blogja, a Program Think mögött.

Áll a bál a brit médiában a megvádolt BBC-s műsorvezető miatt: Huw Edwardsot azzal vádolták meg, hogy szexuális tartalmú képekért cserébe finanszírozta egy fiatal drogfogyasztását. A botrányt a Sun robbantotta ki, ami mostanra részben ki is hátrált a sztori mögül, Edwardsot pedig súlyos depresszióval ápolják kórházban.

photo_camera Fotó: WIktor Szymanowicz/NurPhoto via AFP

A Lufthansa Technik karbantartó üzemében jártunk, ahol megnéztük, ahogy teljesen szétszedik az utasszállító repülőgépeket a nagyjavítások során, mégsem kell aggódni amiatt, hogy ez balesetet okoz. Nem csak a rendszerek vannak túlbiztosítva, de az emberi hiba is belefér anélkül, hogy baj történne.

BORÍZŰ HANG

Ajánlom a legutóbbi adásban 49 perctől Uj Péter odüsszeiájának történét, nagyon tanulságos.

photo_camera Fotó: Uj Péter