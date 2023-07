Joe bácsi megpróbált elfogyasztani egy apró gyermeket Helsinkiben, de persze kicsit sem gondolta ezt komolyan

Egyre sebesebben jön-megy az internet különböző felületein az a pénteki videó, amely a helsinki repülőtéren készült Joe Biden és egy kislány afférjáról. Az amerikai elnök a vilniusi NATO-csúcsról érkezve futott össze bizonyos emberekkel a finn fővárosban, és az alkalmat kihasználva megpróbált felvidítani egy karon ülő gyermeket. Ez nem sikerült neki, a kislány nem volt vevő a sajátos elnöki ütyülüpütyülüre. A felvétel utolsó másodpercei a legérdekesebbek:

This has got to be Biden's creepiest moment yet with a child. pic.twitter.com/6o7IwD2Wm6