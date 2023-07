Leszakadt a felsővezeték Ceglédnél, az utasok bőröndös erdei kiránduláson vehettek részt, nem annyira önfeledten

Leszakadt a felsővezeték Cegléd és Ceglédbercel–Cserő között az egyik vágány felett, a másikon pedig pályakarbantartás miatt szünetel a forgalom; a ceglédi vonalon ezért jelentősen nő a menetidő — közölte a Mávinform szombat délután. Későbbi tájékoztatásuk szerint a felsővezeték mintegy 150 méteren szakadt le, így a helyreállítás várhatóan hosszabb ideig is eltarthat.

Azt írták, a felsővezeték-szakadás és a pályakarbantartás miatt nem járnak a vonatok a két állomás között. A vasúttársaság pótlóbuszokat rendelt.

photo_camera Fotó: Olvasónk

A Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Záhony és a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon kimaradó vagy rövidebb útvonalon közlekedő járatokra és jelentősen, 60-120 perccel hosszabb eljutási időkre kell számítani – írták. A Mávinform tájékoztatása szerint a helyreállításig ezeken a vonalakon a vonatok helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők. A vasúttársaság a Szolnokig vagy Szolnokról utazóknak javasolja, hogy az Újszász felé közlekedő vonatokat vegyék igénybe. A korlátozás végéig a ceglédi vonalra váltott menetjegyek és bérletek a Budapest–Újszász–Szolnok vonalon is érvényesek. (via MTI)