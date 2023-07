Pokoli a hőség

Egymást érik a hőhullámok és a globális melegrekordok: hőségriadó van több európai országban, köztük a legnépszerűbb nyaralóhelyeken és nagyvárosokban is. Olaszországban akár 48,8 fok is lehet a napokban, tizenhat olasz városban van érvényben a vörös kód.

A várható hőség miatt szombat reggeltől szerda estig vörös riasztást adott ki egész Magyarországra is a Belügyminisztérium - ez azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek kötelező fogadnia a hajléktalan vagy bajba jutott embereket. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szombaton még csak 34 fok lesz a maximum, de vasárnaptól keddig mindennap akár 37-38 fok is lehet.

A budapesti kánikulát a héten Bankó Gábor és Dienes Gábriel járta végig.

Olaszországban a Kharón hőhullám tombol, amit a görög mitológia lelkeket alvilágba szállító révészéről neveztek el. Cagliariban, Messinában, Cataniában, Bariban, Rómában, Firenzében, Bolognában, Palermoban és a környékükön is hőségriadó van érvényben egészen a jövő hét végéig. És épp most söpör végig Dél-Európán és Afrika északnyugati részén a Cerberus hőhullám is - Dante Poklában hívják így a háromfejű szörnyet -, ami miatt a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 40 fokot Horvátország, Franciaország, Spanyolország, Görögország és Törökország egyes részein is.

Az elkövetkezendő hetekben újra megdőlhet a globális melegrekord, ami jól mutatja, hogy a klímaváltozás eddig példátlan méreteket ölt. Már pénteken összeeső turistákról, halálos áldozatokról, lezárt Akropoliszról lehetett olvasni, és úgy tűnik, ennél csak még melegebb lesz az előttünk álló napokban. És az előttünk álló nyarakon.

(via BBC; Guardian; AP)