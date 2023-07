Ismét tarolt az emberi hülyeség: szelfiző néző okozott tömegbalesetet a Touron

Sepp Kuss, a Jumbo-Visma versenyzője nekiütközött egy nézőnek, aki a telefonjával éppen szelfit készített a Tour de France vasárnapi 15. szakaszán.

A baleset következtében legalább húsz kerékpárosnak kellett megszakítani a versenyzést, hatan pedig kénytelenek voltak feladni.

Az eset után a szervezők és a néhány csapat ismét felhívta a nézők figyelmét: nem kell mobiltelefon ahhoz, hogy fantasztikus élményben legyen részünk.

Another huge crash that seemed to be caused by a fan...



All riders involved are back on their bikes 🙏#TDF2023 pic.twitter.com/QkxrGaMhcV