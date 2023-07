Egy ausztrál férfi két hónapig hánykolódott a Csendes-óceánon a kutyájával

Hollywoodi filmbe illő kalandokat élt át a Csendes-óceánon egy 51 éves ausztrál férfi és kutyája. Tim Shaddock és Bella Mexikóból, a kaliforniai félsziget csücskén lévő La Paz városából akart Francia Polinéziába hajózni, viszont nem sokkal indulásuk után egy viharba keveredtek a nyílt óceánon, ami irányíthatatlanná tette a hajót és tönkretette az elektronikát, így nem tudtak segítséget kérni.

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82