Németh Zsolt szerint nem kell rendkívüli parlamenti ülést tartani a svéd NATO-csatlakozásról

„Rendkívül örvendetes, hogy a finnekkel való megállapodás után most létrejött a török–svéd megállapodás is” – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke az InfoRádióban a vilniusi NATO-csúccsal kapcsolatban. A 24.hu szemléje szerint a fideszes politikus azt mondta, hogy „a szoros magyar együttműködés Törökországgal igenis hozzájárult ahhoz, hogy létrejöhetett ez a megállapodás“.

„Van okunk örülni annak, hogy sikerült tető alá hozni ezt” – mondta Németh. „Bíztunk abban, ha teljesítjük a törökök javaslatait, kéréseit, akkor hozzá tudunk járulni a megállapodáshoz”.

„Tudatosítottuk svéd partnereinkben, hogy még akkor is, ha egyébként kormányváltás volt Svédországban, NATO-szövetségesként milyen magatartást várunk el a jövőben, hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz, a kölcsönös tisztelet hangján, még akkor is, ha vannak nézetkülönbségeink” – számolt be a politikus a NATO-bővítéssel kapcsolatos magyar húzódozás eredményéről.

Németh nem látja szükségét annak, hogy rendkívüli parlamenti ülést kelljen tartani, hogy ne Magyarország legyen az utolsó, aki ratifikálja a svédek csatlakozását. „Az ezzel kapcsolatos egyeztetések most fognak megkezdődni, de fölhívnám a figyelmet arra, hogy október elsején fog összeülni a török nagy nemzetgyűlés, és az október 1-jét követő ülésszak napirendjében kiemelt prioritásként kívánja szerepeltetni a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjának a kérdését. Mi szeptember közepén megkezdjük a munkát”.

photo_camera Gondtalan fideszes delegáció március 7-én Stockholmban: Győri Enikő, Saller-Baross Ernő, Németh Zsolt, Hende Csaba Fotó: CAISA RASMUSSEN/TT News Agency via AFP

A NATO-csúcsról Németh azt mondta: „Az a megközelítés, amit mi a háborúval kapcsolatban hosszú idő óta hangsúlyozunk, hogy békediplomáciát kell folytatni, a legkomolyabb hozzájárulást ennek a NATO-csúcstalálkozónak az eredményeképpen kapta. Nagy lépést tettünk a csúcstalálkozóval a béke irányába.”