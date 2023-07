Ukrajna orosz garanciák nélkül is hajlandó folytatni a gabonaszállítást

Ukrajna kész orosz biztonsági garanciák nélkül is meghosszabbítani a fekete-tengeri gabonaegyezmény hatályát, és ezt jelezni fogja a közvetítőként eljáró ENSZ-nek és Törökországnak is - jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök afrikai újságíróknak nyilatkozva. Így reagált az ukrán elnök arra, hogy Oroszország hétfőn közölte, hogy nem hosszabbítja meg a fekete-tengeri gabonamegállapodást, miután az oroszok szerint Ukrajna támadta meg a kercsi hidat.

"Oroszország nélkül is mindent meg kell tenni, hogy használni tudjuk ezt a fekete-tengeri folyosót. Nem félünk" - hangoztatta az ukrán államfő, aki szerint a hajótulajdonos vállalatok már jelezték, készen állnak, ha Ukrajna elindítja, Törökország pedig átengedi a gabonaszállítmányokat. Zelenszkij szerint az amikor Oroszország azt mondja, hogy felfüggeszti az egyezményt, akkor az António Guterres ENSZ-főtitkárral és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel kötött megállapodást bontja fel, mert Ukrajna és Oroszország között nem volt semmilyen megállapodás.

photo_camera A Brave Commander volt az első hajó, amely az fekete-tengeri megállapodás megkötése után gabonát szállított Ogyesszából Etiópiába. Fotó: OLEKSANDR GIMANOV/AFP

A gabonaegyezmény hatálya hétfőn éjfélkor jár le, Oroszország pedig közölte, hogy nem újítja meg, de hozzátette, hogy Moszkva kész "azonnal" visszatérni az egyezményhez, ha teljesülnek annak Oroszországra vonatkozó feltételei.

Erdogan török elnök, akinek országa közvetítőként járt el a gabonamegállapodás megkötésekor, úgy látja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az egyezmény folytatását akarja. António Guterres sajnálatosnak nevezte Moszkva döntését, viszont jelezte: nem hagy fel a nemzetközi erőfeszítések összehangolásával annak érdekében, hogy az orosz és az ukrán mezőgazdasági termékek és műtrágyák eljuthassanak a világ piacaira.

A Kreml döntését az amerikai kormány és az EU is határozottan elítélte. A Fehér ház arra figyelmeztetett, hogy Oroszország döntése, miszerint felfüggeszti az ukrajnai gabonaüzletben való részvételt, „rontja az élelmezésbiztonságot, és sebezhető emberek millióinak okoz kárt világszerte”, ezért felszólította Oroszországot, hogy „azonnal vonja vissza a döntését”.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt írta, határozottan elítéli Oroszország cinikus lépését, hogy az ENSZ és Törökország erőfeszítései ellenére megszünteti a fekete-tengeri gabonakezdeményezést. (MTI)