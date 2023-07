A hőhullámban rengeteg vizet iszunk: sorozatosan törnek Budapesten (is) a vezetékek a nagyobb lakótelepeken

A Fővárosi Vízművek a lakosság türelmét és megértését kéri, mint írják, a kutak ugyan bírják a terhelést, az elöregedett csőhálózat viszont nem, ezért törnek el a vezetékek sorra a lakótelepeken. Vízellátási gondokkal, napokig, esetleg hetekig tartó vízkorlátozással vagy vízhiánnyal azonban nem kell számolnia senkinek - nyugtatták meg a lakosságot. A nagy melegben hullámszerűen növekedett meg a vízfogyasztás, ezt nem bírják az elöregedett csövek, a Vízművek azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy mindenhol mihamarabb helyreálljon a szolgáltatás, azonban a munkaerőhiány miatt nem mindenhová jutnak el időben a szakemberek - írják Facebook-posztjukban, amelyben azt is kiemelik: a poszt írásának percében is 44 helyen van éppen csőtörés, ebből 6 helyen vízhiányt is okoz. Ahhoz azonban, hogy mindenhol folyjon a víz a csapból, beruházási források is kellenének, ám ahogy arra felhívják a figyelmet: a vízdíjak a 2013-as rezsicsökkentés óta nem változtak. „Ma a 14 évvel ezelőtti árakon nyújtjuk a szolgáltatást. 1 liter ivóvíz akár a 10. emeletre is házhoz szállítva a nap 24 órájában, kevesebb mint 22 fillér. Már ha valaki még emlékszik rá, mi is az a fillér…” A Fővárosi vízművek emellett azt is kiemeli, hogy mindeközben a rendszer üzemeltetéshez szükséges nagy mennyiségű energia ára viszont „az egekbe szökött időközben”.