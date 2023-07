A krími híd felrobbantását ünneplő ukránokról szóló hírét 2016-ban ünneplő brit szurkolókkal illusztrálta a HírTV

„Győzelmi mámorban úsznak az ukránok a Kercsi-híd felrobbantása után” - adta hírül a HírTV is (bár azóta az erről szóló cikk eltűnt az internetről), terrortámadásként értékelve a történteket.

A Híradóban megjelent riportban (1:07-től) többek közt elhangzik az is:

„Felrobbant a Kercsi-híd, borzasztó az oroszok védelme - énekelték ünnepelve az ukránok egy kocsmában.”

A riportba bevágott felvételen azonban semmi ilyesmi nem történik:



Helyette viszont láthatunk ugrálni és angol nyelven énekelni egy csapat embert. Egészen pontosan azt dalolják:

Will Grigg’s on Fire! A HírTV egy 2016 májusában feltöltött videóból vágott ki egy részletet, amely azt a pillanatot örökíti meg, amikor egy csapat szurkoló az északír válogatott játékosát, Will Grigget élteti, Gala Freed from Desire című számát átköltve.

Összegezve: a HírTV a 2023. július 17-én több civil áldozatot is követelő krími hídrobbantás hírét egy 2016-os, brit szurkolók ünneplését bemutató videóval illusztrálta. Nem ez az első alkalom, hogy ez a videó az orosz-ukrán háború kapcsán előkerül, eddig azonban főként paródiavideókban használták, és nem valódi hírek illusztrálásához. Az alábbi mémvideó például „A Wagner megszállja Oroszországot” eseménysor paródiája, 3 héttel ezelőttről:



És 2022 októberében, a Kercsi-híd első felrobbantása idején is keringtek ilyen videók:

A Will Grigg's on Fire 2016-ban igazi szenzáció volt amúgy fociszurkolói körökben. Maga Will Grigg nagyon jó formában volt, a 2015/16-os szezonban a League One gólkirálya lett 25 góllal. A szurkolók által költött dalt elmondása szerint utálta, mert az embereknek ez ugrott be róla, és nem a gólok, amiket lőtt.

Ez a Will Grigg-verzió eredeti formájában, a feltöltése óta eltelt 7 évben több mint 13 milliószor tekintették meg:



Ha pedig valakinek hiányzott volna a kilencvenes évek egyik legfülbemászóbb slágere, itt van az eredeti is:

