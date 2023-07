Felcsúton érdekes kísérletbe kezdtek, bár nem világos, hogy mi a célja

„Mégis mi történik itt?” - kérdezhetnék a felcsúti szurkolók, ha lennének ilyenek. Így helyettük aggódunk, hogy mi lesz a futballsivatag magyar oázisával?

Mert valami érdekes kísérlet folyik a Váli-víz partján. A felcsúti ugyanis az egyetlen csapat az NB I-ben, amelyik a bajnokság jövő hétvégi rajtja előtt még nem igazolt egyetlen egy új játékost sem. Merőben szokatlan egy olyan klubtól, ahol tényleg arannyal futtathatnák be az összes fűszálat, és nem is szoktak szerénykedni játékosvásárlásban, amikor csak lehet, vesznek játékost. Olyan keretet raktak össze az elmúlt években, hogy bőven kiállíthatnának csak légiósokkal a kezdőben, és még csereként is külföldit küldhetne be Hornyák Zsolt edző.

Most viszont nem érkezett még senki, egyelőre viszont csak távozók vannak. Légiósok is búcsúztak (mint az állítólag havi 24 milliót kereső házi gólkirály, az iráni Zahedi, a román válogatott Baluta, a holland Yoell van Nieff), magyar válogatottak köszöntek el (Kiss Tamás vagy a pályára lépések számában felcsúti rekorder Spandler Csaba) és kölcsönbe adtak fiatalokat is.

A Puskás Akadémiát eredetileg nem annak szánta Orbán Viktor, mint ami lett belőle, vagy nem így nyilatkozott róla kezdetben. Alapvetően a másodosztályban elképzelt, fiatalokat nevelő klubról beszélt. Végül csak nem állták meg, hogy vegyenek előbb egy rakás magyar játékost, akikkel összejött az első osztály, aztán rengeteg légióst, akikkel sikerült bent is tartani a csapatot évekig az NB I-ben, amikor pedig mégis kiestek, indult az egész elölről, vettek magyar válogatottakat, akikkel újra feljutottak, aztán légiósokat, de annyit, hogy velük már nem a bentmaradás volt a cél, hanem a dobogó. Össze is jött, egymás után háromszor is, hogy ennek köszönhetően nemzetközi kupameccseket rendezzenek Felcsúton Orbán Viktor háza mellett. Azt, hogy az előző szezonban lecsúsztak az éremről, Felcsúton már komoly csalódást okozott, mintha már örökös bérletük lenne a dobogóra.

Hogy most mi van, azt nem tudni. Egy kőhajításra, Székesfehérváron nyíltan takarékossági programba kezdtek, miután távozott a névadó szponzor Mol, és vitte az eddig ott elégetett, évi sok milliárdos támogatást. A tulajdonos, Orbánt barátjának mondó Garancsi István simán kipótolhatná a különbséget, bőven húz annyit a számos üzletből, de nem teszi. A fehérvári játékosok már nem kapnak reggelit és ebédet, és nem utaztak el edzőtáborba sem.

Felcsúton azért aligha van arról szó, hogy a megszorult Mészáros Lőrinc elzárja a pénzcsapot, a közbeszerzéseket úgy nyeri, mintha nem lenne válság. A felcsútiak Olaszországban és Ausztriában készülnek az idényre, nincs arról hír, hogy az ételen spórolnának.

Az is lehet, hogy egyszer tényleg kipróbálják az eredeti koncepciót, és valóban több fiatalnak adnának lehetőséget. Elődeitől eltérően Hornyák Zsolt jobban számít a tehetségesnek látszó játékosokra. De azért radikálisnak csak az eddigiekhez képest tűnik a változás, a keret fele még így is légiós.

A felkészülési meccseken a kezdőben továbbra is többségben voltak a külföldiek. Igaz, ez sem volt elég ahhoz, hogy ne szaladjanak bele két nagy vereségbe. A cseh Liberec 4-1-re, a német másodosztályú Düsseldorf hétfőn 5-0-ra verte a Puskás Akadémiát. Vagyis elég erős elhatározás kell ahhoz, hogy akkor ezzel a kerettel érdemes nekiállni a bajnokságnak ott, ahol az érem már szinte kötelező elvárás. Ráadásul a németek elleni meccsen megsérült Hornyák Zsolt egyik kedvence, Komáromi György. Nem lenne meglepő, ha szinte az utolsó pillanatban mégis változna a koncepció, és elkezdene nagybevásárolni a Felcsút. Rögzítsük azért, a szponzorfal most még így néz ki, rengeteg, közbeszerzésen hasító építőipari céggel, ahol azért szerényebb évek jönnek. Igaz, nem Mészároséknak.