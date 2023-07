Terjed a lázongás szelleme az orosz hadseregben

Prigozsin pancserpuccsának bukása sem csillapította a kedélyeket az orosz hadseregben, minden jel szerint továbbra is zendülésközeli a hangulat a frontalakulatoknál, ahol a Wagner bukott puccskísérlete után komoly tisztogatásba kezdett az orosz honvédelmi minisztérium vezetése. Az Institute for the Study of War (ISW) nyílt forrásokból elérhető információkat elemezve arra jutott, hogy az elmúlt napokban több, kimondottan kényes frontszakaszon szolgáló alakulat parancsnokát is leválthatták, akad olyan is, akit tán még őrizetbe is vettek.

A parancsnokok egyik közös jellemzője, hogy mind jó viszonyt ápoltak vagy magával Jevgenyij Prigozsinnal, vagy Szergej Szurovikinnal, aki azzal se tudott menteni a helyzetén, hogy már a puccskísérlet első éjszakáján nyilvános hűségesküt tett Vlagyimir Putyin mellett, és igyekezett lebeszélni a zsoldoshadsereget orosz városok megszállásáról.

photo_camera Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter - aki bár nem volt hivatásos katona, mégis marsal rendfokozatú egyenruhában szeret parádézni - egy tatársztáni fegyvergyárban tartott szemlén 2023. július 11-én. Fotó: VADIM SAVITSKY/AFP

Már önmagában az szokatlan, hogy hány főtisztet, ráadásul aktív frontalakulatot vezető főtisztet váltottak le Prigozsin puccsa óta. Ezek a frontalakulatok javarészt az orosz hadsereg elitebb egységei, mint amilyen az 58. Összfegyvernemi Hadsereg, aminek az éléről Ivan Popov vezérezredest váltották le, vagy a 106. Gárda Légideszant Hadosztály, aminek az éléről Vlagyimir Szelivercov vezérőrnagyot váltották le.