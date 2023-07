Több hullámban jöhetnek heves zivatarok, a piros riasztást is kiadhatják

Szerdán egy hullámzó frontrendszer miatt heves viharok jöhetnek több hullámban.

photo_camera A BKV autóbusza közlekedik a XIV. kerületi Erzsébet királyné útján 2015. augusztus 17-én. Egy óra alatt több eső esett a főváros belső részén, mint az augusztusi havi átlag. Illusztráció: Mihádák Zoltán/MTI

A nyugat felől érkező első hullám már a kora hajnali és reggeli órákban átvonulhat az országon, „szupercellák és bow-echos zivatarrendszerek alakulhatnak ki, melyhez károkozó szélvihar, jégeső, és felhőszakadás társulhat” – írja az Időkép, ami szerint

délután újabb hullám éri el a Dunántúlt, heves zivatarok és 90 km/óránál nagyobb, akár 100-110 km/órás kifutószél is lehet.

Emellett az intenzívebb cellákat akár 4-5 cm átmérőjű jégeső is kísérheti, és helyenként rövid idő alatt 20-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat le, ami főleg a hegyvidéki, dombsági területen villámárvizek kialakulásához is vezethet. De délen és északkeleten is lehetnek heves zivatarok, szupercellák.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a piros riasztási fokozatot is elrendelheti szerdán.