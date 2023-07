A Fradi szurkolói hősként ünnepelték a feröeri KÍ játékosait, Csercseszovnak pedig zengett a Ruszkik, haza!

„Ebből a pénzből kiverethettem volna a Gubacsin. Legalább jó lett volna” - mondta egy mögöttem ülő drukker a Fradi-KÍ Klaksvík meccs vége felé, amikor a feröeri vendégek magabiztosan tartották 3-0-ás előnyüket.

A 18 ezernél több néző - a vendégtábor teljesen üres volt, bár a VIP-ben volt néhány feröeri - többsége ekkor már egyértelműen a kék mezes feröerieknek drukkolt, de hogy jutottunk idáig?

Az első félidőben a Ferencváros különösebb ötlet nélkül labdázgatott a KÍ térfelén, a taktikai utasítás mintha az lett volna, hogy jobbak vagytok, fiúk, előbb-utóbb úgyis betaláltok. A lelátóról úgy tűnt, mintha az Izraelből igazolt Abu Faninak, de főleg a 21 éves Baráth Péternek lenne a dolga a Fradi támadóinak mozgatása. A hazaiak helyzetig se jutottak el, a feröerieknek minden sikerült, így már a szünetre kialakult a 0-3-as végeredmény, ahogy írtuk is. Na de hogyan reagált minderre a lelátó?

A feröeri vezetés után a tábor - ezúttal a hőségre való tekintettel nem feketébe, hanem fehérbe öltöztek - ugyanolyan erővel támogatta a hazaiakat, mint a kezdés előtt, de még a második gól után is zúgott a mindent bele. A szünetre már éles füttykoncert kísérte a csapatokat, de a második félidőben újra a csapat mellé állt a B-közép. Különösen a 18 éves Lisztes Krisztián beállása után erősödött a hangjuk, amúgy is szinte csak rajta lehetett látni, hogy 0-3 után sem szarta össze magát.

A Fradi igazából elég gyalázatos tavaszt produkált, a bajnokságot ugyan megnyerte, de számos váratlan pontvesztése volt. A tábor már akkor is éles kritikával illette a játékosokat, de a csapatot az Európa-liga kiesés szakaszába vezénylő Sztanyiszlav Csercseszovot soha nem kezdte ki. Nem úgy, mint most. A második félidőben többször, majd a lefújás után is zúgott az Auf Wiedersehen! (Csercseszov játékosként és edzőként is dolgozott Ausztriában, ahol jelenleg is van háza, nyilatkozni is legtöbbször németül szokott), sőt, és ez végképp teljesen új jelenség a jobboldalinak elkönyvelt, fideszes vezetésű csapatnál: a Ruszkik, haza! is.

Az utolsó 10-15 percben, amikor már lehetett látni, hogy az FTC képtelen akár csak hosszabbításra is menteni a meccset, a közönség egy része a feröerieket kezdte éltetni. A labdaérintéseiknél olléztak, a ferencvárosiaknál pedig fújoltak. Olyan nézők is akadtak, akik veszekedni kezdtek az ollézókkal, mondván, ők divatdrukkerek, mert nem fáj nekik eléggé a Fradi veresége. A lefújás pillanatában repültek a pályára a söröspoharak, néhány a földre roskadt Owusu Kwabena mellett landolt, aki ettől nem lett vidámabb.

A tábor a meccs után azt kántálta a Dibusz Dénes csapatkapitány vezetésével eléjük kullogó játékosoknak, hogy Vedd le a mezt!. Ilyet mostanában Újpest-, Vasas-, Honvéd-, Fehérvár-meccseken lehetett hallani, a Groupama közel 10 éves történetében ilyenre nem emlékszem. És arra sem, hogy meccs közben hátat fordítottak volna a nézőtérnek, még a bosnyák Željezničar vagy az albán Partizani elleni szégyenteljes vereségek után sem.

És ezzel még nem volt vége. A meccs után a C-lelátó nézői kihívták a két gólt szerző Árni Frederiksberget és a középpályás Jóannes Kalsø Danielsent, és vég nélküli szelfizésbe kezdtek velük.

photo_camera Jóannes Kalsø Danielsen szelfizik a Fradi szurkolóival Fotó: 444.hu

A KÍ története legnagyobb sikerét érte el, a következő fordulóban talán a svéd Häcken ellen se lesz teljesen esélytelen. A Fradinak is meglehet a csoportkör, igaz, már csak a Konferencialiga, és ahhoz három csapatot kell kivernie. Legelőször a Shamrock Roverst. Az íreket tavaly 4-1-es összesítéssel győzték le, a most látott játékkal egy ilyen eredmény már bravúr lenne. Egy biztos: a játékért már nem Csercseszov fog felelni, mert a meccs után kirúgták.

(Borítókép: a Fradi szurkolói hátat fordítanak a nézőtérnek a KÍ 3-0-ás vezetése után. Fotó: 444.hu)