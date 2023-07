„Átkozottul ostobák vagyunk”, mert elszalasztottuk a lehetőséget - mondta az ember, aki felhívta a világ figyelmét a globális felmelegedésre

A világ olyan túlfűtött éghajlat felé mozdul el éppen, amilyenre az elmúlt 1 millió évben, az emberiség előtti idők óta nem volt példa, mert „átkozottul ostobák vagyunk”, amiért nem reagáltunk a klímaválsággal kapcsolatos figyelmeztetésekre, mondta James Hansen klímakutató. Hansen két másik kollégájával nyilatkozatot adott ki arról, hogy a bolygó „új választóvonal” felé halad, amit átlépve erősebb viharokkal, hőhullámokkal és aszályokkal nézünk szembe.

Hansen már 1988-ban felszólalt az amerikai szenátus előtt a globális felmelegedés veszélyeiről, ezt a beszédet tartják az első nagy horderejű alkalomnak, amikor valaki felhívta a figyelmet a klímaváltozásra.

photo_camera James Hansen 2014-ben.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Mint a nyilatkozatban írják,

az ipari forradalom óta már mintegy 1,2 Celsius-fokkal lett melegebb a Föld éghajlata, ami az 50 évvel ezelőtti 1 százalékos valószínűség helyett 20 százalékos eséllyel okoz olyan szélsőséges nyári időjárást, mint amilyen az északi félteke számos részén jelenleg tapasztalható, köztük Európában is. „Ennél még extrémebb időjárási jelenségek várnak ránk, hacsak nem csökkentjük az üvegházhatású gázok mennyiségét” - mondta a 82 éves Hansen a Guardiannek. „A világban jelenleg tapasztalható szuperviharok ízelítőt adnak abból, hogy az unokáim milyenekkel fognak szembe nézni. Tudatosan haladunk efelé az új valóság felé - tudtuk, hogy elfog jönni.”

Elmondta, hogy az elmúlt hetekben az Egyesült Államokat, Európát, Kínát és más országokat sújtó rekord hőhullámok felerősítették a „csalódottságot, hogy mi, tudósok nem kommunikáltunk világosabban, és hogy nem választottunk olyan vezetőket, akik képesek lettek volna intelligensebb válaszlépésekre”.

„Ez azt jelenti, hogy átkozottul ostobák vagyunk” - mondta Hansen az emberiség klímakatasztrófára adott lassú és nehézkes válaszáról. „A saját bőrünkön kell, hogy érezzük ahhoz, hogy elhiggyük" - fogalmazott. Az idei év valószínűleg a valaha mért legmelegebb lesz világszerte, a nyár máris a legmelegebb júniust és valószínűleg a megbízható eszközökkel legforróbbra mért hetet hozta.

Ugyanakkor a 2023-as év idővel átlagos vagy akár enyhe évnek is számíthat majd, mivel a globális hőmérséklet emelkedik tovább. „A helyzet csak még rosszabb lesz, mielőtt lehetőség volna arra, hogy javuljon” - fogalmazott a klímakutató.

Egyik évekkel ezelőtti cikkünkben is beszámoltunk Hansen akkori - 2018-as - vészjósló előrejelzéseiről. Akkor azt írtuk, hogy ha valami csoda folytán összejönne a párizsi klímaegyezmény által globális felmelegedési célként kitűzött 2 fokos limit, akkor csak a trópusi zátonyok kipusztulásával, néhány méter tengerszint-emelkedéssel és a Perzsa-öböl elnéptelenedésével kellene számolnunk. Hansen szerint már ez is a hosszú távú katasztrófa forgatókönyve, és most még ez a legkedvezőbb lehetőség. A 3 fokos felmelegedés már rövidtávú katasztrófát jelentene: sarkvidéki erdőket és a legtöbb tengerparti város elvesztését.